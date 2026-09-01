Máximo Kirchner declaró una fortuna de $11.000 millones: cuántos dólares tiene y qué otros bienes informó
El diputado informó un salto de $2.773 millones respecto del inicio del ejercicio y detalló sus bienes, acciones, ingresos y deudas.
La declaración jurada que presentó Máximo Kirchner ante la Oficina Anticorrupción correspondiente al ejercicio 2025 registró un patrimonio de $11.085.027.375,28 al cierre del año. El diputado nacional había informado $8.311.567.011,23 al comienzo del período, por lo que la diferencia alcanzó los $2.773.460.364,05.
La publicación del 5 de agosto de 2026 informa que este aumento se debe a la valuación de los inmuebles y del resto de los bienes al cierre del ejercicio. El formulario no registra ingresos por herencias, legados o donaciones durante ese año.
La caja en dólares
Máximo Kirchner declaró 516.072,46 dólares en una caja de ahorro, monto que uedó valuado en $746.240.777,16 dentro de la declaración patrimonial. El diputado también informó depósitos por 2.332.000 dólares con una equivalencia de $3.372.072.000.
Según la valuación, los conceptos suman más de $4.118 millones y la cantidad dólares se mantuvo respecto del ejercicio anterior. El patrimonio inmobiliario quedó compuest por 27 propiedades; dos de ellas adquiridas con ingresos propios (y una valuación conjunta de $363.866.971,51) y las otras 25 correspondientes a bienes heredados (con una valuación de $2.811.330.684,06).
19 de 25 propiedades declaradas figuran dentro del pedido de decomiso derivado de la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad. El Tribunal Oral Federal 2 estableció que esos bienes pueden quedar sujetos a esa medida. Entre esos inmuebles figura el departamento ubicado en San José 1111, cuya titularidad formal corresponde a Los Sauces SA. La declaración también incluye dos vehículos adquiridos con ingresos propios, cuyo valor supera los $18,5 millones.