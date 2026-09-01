Máximo Kirchner declaró una fortuna de $11.000 millones: cuántos dólares tiene y qué otros bienes informó

El diputado informó un salto de $2.773 millones respecto del inicio del ejercicio y detalló sus bienes, acciones, ingresos y deudas.

Máximo Kirchner presentó su declaración jurada con diferencias en su patrimonio respecto al mismo período del año anterior.

La declaración jurada que presentó Máximo Kirchner ante la Oficina Anticorrupción correspondiente al ejercicio 2025 registró un patrimonio de $11.085.027.375,28 al cierre del año. El diputado nacional había informado $8.311.567.011,23 al comienzo del período, por lo que la diferencia alcanzó los $2.773.460.364,05.

La publicación del 5 de agosto de 2026 informa que este aumento se debe a la valuación de los inmuebles y del resto de los bienes al cierre del ejercicio. El formulario no registra ingresos por herencias, legados o donaciones durante ese año.

Máximo Kirchner piensa en el legado de sus padres, que no pueden quedar en manos, por lo menos, de Kicillof. Prensa Kirchner La caja en dólares Máximo Kirchner declaró 516.072,46 dólares en una caja de ahorro, monto que uedó valuado en $746.240.777,16 dentro de la declaración patrimonial. El diputado también informó depósitos por 2.332.000 dólares con una equivalencia de $3.372.072.000.

Según la valuación, los conceptos suman más de $4.118 millones y la cantidad dólares se mantuvo respecto del ejercicio anterior. El patrimonio inmobiliario quedó compuest por 27 propiedades; dos de ellas adquiridas con ingresos propios (y una valuación conjunta de $363.866.971,51) y las otras 25 correspondientes a bienes heredados (con una valuación de $2.811.330.684,06).