El "palo" de Máximo Kirchner a Axel Kicillof en el acto por el atentado a CFK: "Más fuerte, vamos"

El acto frente a San José 1111 , donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria, tuvo además de los discursos y homenajes por el cuarto aniversario del atentado contra la expresidenta un fuerte contenido político. En medio de la concentración, Máximo Kirchner pidió varias veces que los militantes volvieran a cantar una canción que reivindica a su madre como la conducción del peronismo , en un mensaje que apuntó hacia la interna del espacio y, particularmente, hacia Axel Kicillof.

" Cristina es la conducción, vamos a ver si lo entienden. Somos soldados de Perón y la Patria no se vende. Yo siempre te voy a seguir, no me importa lo que digan. Y si querés otra canción, vení, te presto la mía", cantaron los militantes reunidos frente al domicilio de la expresidenta.

Máximo Kirchner, que encabezó el acto y fue uno de los principales oradores de la jornada, interrumpió en varias oportunidades para pedir que la canción volviera a sonar .

" Vamos, una más" , reclamó el diputado ante la militancia. La frase fue interpretada como un "palo" hacia Kicillof , en medio de las diferencias que existen dentro del peronismo bonaerense y nacional sobre el liderazgo del espacio.

La letra entonada durante la concentración tuvo como eje central la figura de Cristina Kirchner y su rol como conducción política. La decisión de Máximo de pedir que se repitiera el canto cobró especial relevancia por el contexto de disputa interna dentro del peronismo , con Cristina Kirchner y Axel Kicillof como dos de las principales referencias del espacio de cara a las elecciones de 2027.

Pese a que CFK, si se mantiene su condición de presa, no podría postularse, parte del peronismo la observa como la principal candidata.

El mensaje de Máximo Kirchner durante el acto

Antes de ese momento, Máximo Kirchner había transmitido un saludo de Cristina a los militantes que se acercaron hasta su domicilio: "Qué lindo que es escucharlos cantar. Sabemos que no es lo mismo, todos los que están acá y los que están mirando quisieran escucharla a ella. Lo tengo muy claro", expresó.

Luego agregó: "Lo que voy a hacer es traer el saludo de ella, que me dijo antes de bajar que les manda un saludo enorme y un abrazo grande. Dice que sean fuertes".

El dirigente también recordó el atentado ocurrido el 1° de septiembre de 2022 y el contexto político que atravesaba Cristina en los días previos al ataque. En ese sentido, cuestionó el clima de hostigamiento que, según sostuvo, rodeaba a la entonces vicepresidenta y apuntó contra el fiscal Diego Luciani y distintos medios de comunicación.

El acto frente a San José 1111 combinó así el recuerdo del intento de asesinato de Cristina con una demostración de respaldo político a su liderazgo, en un momento atravesado por las diferencias dentro del peronismo y por la discusión sobre quién debe conducir el espacio hacia adelante.