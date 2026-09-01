Lucha antigranizo: el Gobierno dio marcha atrás a la venta y cedió dos aviones a los municipios
El lunes el Gobierno dijo que iba a vender los aviones de la lucha antigranizo, pero hoy anunciaron que van a ceder dos a San Rafael y General Alvear.
El Gobierno de Mendoza dio marcha atrás en su intención de vender los cuatros aviones de la lucha antigranizo y decidió ceder dos a los municipios de San Rafael y General Alvear. Además, la Provincia pondrá a disposición de ambas comunas recursos técnicos de radarización para que puedan continuar con la lucha antigranizo.
El lunes, el ministro de Gobierno Natalio Mema había confirmado que se iban a vender las cuatro aeronaves. Esta decisión generó un rechazo inmediato de los legisladores peronista de San Rafael, que reclaman que el financiamiento vuelva a ser provincial.
La lucha antigranizo y la decisión del Gobierno
El Ejecutivo provincial enmarcó la medida en una política más amplia: concentrar los recursos en el seguro agrícola y los mecanismos de compensación directa a los productores. El argumento es que las contingencias climáticas siguen ocurriendo aun cuando la lucha antigranizo está activa, por lo que prefieren que el dinero llegue directamente al productor damnificado para que pueda reactivar la producción en la temporada siguiente.
"El Gobierno de Mendoza cederá dos de los cuatro aviones que integraban el sistema provincial de lucha Antigranizo a los municipios de San Rafael y General Alvear. La decisión responde a la voluntad de transferir a las comunas las aeronaves para que puedan continuar con esta actividad aérea, en caso de que así lo definan", explicaron desde la Casa de Gobierno en un comunicado.
"De esta manera, el Gobierno provincial continuará fortaleciendo el seguro agrícola como instrumento de protección para el sector y sostendrá una política orientada a que los recursos destinados a la agricultura lleguen directamente a los productores. El objetivo es que cada peso que invierten los mendocinos en la actividad agrícola tenga como destino la producción y quienes la desarrollan", agregaron.
La reacción del PJ
Los legisladores justicialistas sanrafaelinos salieron a cuestionar tanto la venta como la cesión. El diputado Germán Gómez, presidente del bloque peronista, recordó que durante las últimas dos temporadas los municipios sostuvieron el programa por cuenta propia para demostrar su efectividad.
"Ahora que está comprobado que el sistema funciona, el Gobierno de Mendoza debe cumplir con el compromiso que habían asumido y volver a realizar la lucha antigranizo con recursos provinciales", exigió.
Gómez también cuestionó la viabilidad económica de la propuesta: "Un avión no es como un recolector de residuos. Es complejo, requiere mantenimiento y costos operativos altos. El sistema necesita tres aeronaves".
El senador Mauricio Sat coincidió en que el financiamiento debe volver al Gobierno Provincial y advirtió que el sistema antigranizo es mucho más que los aviones: "Son bengalas, hangares, mantenimiento, personal, operaciones y horas de vuelo, que los municipios no pueden sostener solos". También señaló que Alvear tiene compromisos pendientes de la campaña anterior y del gasoducto.
Por su parte, el senador Pedro Serra fue directo: "Esta maniobra es un intento por trasladar responsabilidades y costos a los municipios, perjudicando financieramente a los departamentos. San Rafael no puede seguir haciéndose cargo de una responsabilidad que corresponde a la Provincia", concluyó.