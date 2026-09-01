Lucha antigranizo: el Gobierno dio marcha atrás a la venta y cedió dos aviones a los municipios

El lunes el Gobierno dijo que iba a vender los aviones de la lucha antigranizo, pero hoy anunciaron que van a ceder dos a San Rafael y General Alvear.

El Gobierno de Mendoza dio marcha atrás en su intención de vender los cuatros aviones de la lucha antigranizo y decidió ceder dos a los municipios de San Rafael y General Alvear. Además, la Provincia pondrá a disposición de ambas comunas recursos técnicos de radarización para que puedan continuar con la lucha antigranizo.

El lunes, el ministro de Gobierno Natalio Mema había confirmado que se iban a vender las cuatro aeronaves. Esta decisión generó un rechazo inmediato de los legisladores peronista de San Rafael, que reclaman que el financiamiento vuelva a ser provincial.

Los aviones. Gobierno de Mendoza La lucha antigranizo y la decisión del Gobierno El Ejecutivo provincial enmarcó la medida en una política más amplia: concentrar los recursos en el seguro agrícola y los mecanismos de compensación directa a los productores. El argumento es que las contingencias climáticas siguen ocurriendo aun cuando la lucha antigranizo está activa, por lo que prefieren que el dinero llegue directamente al productor damnificado para que pueda reactivar la producción en la temporada siguiente.

"El Gobierno de Mendoza cederá dos de los cuatro aviones que integraban el sistema provincial de lucha Antigranizo a los municipios de San Rafael y General Alvear. La decisión responde a la voluntad de transferir a las comunas las aeronaves para que puedan continuar con esta actividad aérea, en caso de que así lo definan", explicaron desde la Casa de Gobierno en un comunicado.

"De esta manera, el Gobierno provincial continuará fortaleciendo el seguro agrícola como instrumento de protección para el sector y sostendrá una política orientada a que los recursos destinados a la agricultura lleguen directamente a los productores. El objetivo es que cada peso que invierten los mendocinos en la actividad agrícola tenga como destino la producción y quienes la desarrollan", agregaron.