El Gobierno confirmó que pondrá a la venta los aviones de la lucha antigranizo

El ministro Natalio Mema señaló que seguirán reforzando el seguro agrícola, que el año pasado demandó $14.000 millones. "Los aviones serán puestos a la venta", adelantó.

La provincia pondrá a la venta los aviones de la lucha antigranizo.

El Gobierno Provincial confirmó que pondrá a la venta los aviones de la lucha antigranizo, luego de varias temporadas -el último año fue en 2024- sin apostar a este servicio, que sí utilizaba hasta la actualidad el departamento de San Rafael junto con General Alvear.

La medida la comunicó este lunes el ministro de Gobierno, Natalio Mema, quien precisamente en el departamento sanrafaelino sostuvo que la Provincia seguirá consolidando el destino de recursos al seguro agrícola.

"Nosotros hemos sido muy claros. Estamos invirtiendo aún más de lo que se venía invirtiendo en la lucha antigranizo, pero directo en el bolsillo del productor", señaló el ministro.

El Gobierno venderá los aviones de la lucha antigranizo. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ De esta forma, lanzó una comparativa direccionada a la gestión municipal del peronista Omar Félix, departamento donde se sigue defendiendo el trabajo de la lucha antigranizo con aviones.

"El año pasado destinamos $14.000 millones a través del seguro agrícola a los productores; y el 70% de esa plata quedó acá en San Rafael, en la cuenta de cada uno de los productores que tuvieron daños por la helada o por el granizo", planteó.