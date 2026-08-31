El Gobierno confirmó que pondrá a la venta los aviones de la lucha antigranizo
El ministro Natalio Mema señaló que seguirán reforzando el seguro agrícola, que el año pasado demandó $14.000 millones. "Los aviones serán puestos a la venta", adelantó.
El Gobierno Provincial confirmó que pondrá a la venta los aviones de la lucha antigranizo, luego de varias temporadas -el último año fue en 2024- sin apostar a este servicio, que sí utilizaba hasta la actualidad el departamento de San Rafael junto con General Alvear.
La medida la comunicó este lunes el ministro de Gobierno, Natalio Mema, quien precisamente en el departamento sanrafaelino sostuvo que la Provincia seguirá consolidando el destino de recursos al seguro agrícola.
"Nosotros hemos sido muy claros. Estamos invirtiendo aún más de lo que se venía invirtiendo en la lucha antigranizo, pero directo en el bolsillo del productor", señaló el ministro.
De esta forma, lanzó una comparativa direccionada a la gestión municipal del peronista Omar Félix, departamento donde se sigue defendiendo el trabajo de la lucha antigranizo con aviones.
"El año pasado destinamos $14.000 millones a través del seguro agrícola a los productores; y el 70% de esa plata quedó acá en San Rafael, en la cuenta de cada uno de los productores que tuvieron daños por la helada o por el granizo", planteó.
Los municipios podrán comprar los aviones de la lucha antigranizo
De hecho, Mema agregó que seguirán en el Poder Ejecutivo "manteniendo" esa postura del seguro agrícola. "Entendemos que lo mejor es destinar plata directa en la producción, y veremos después qué postura tienen los municipios que decidieron el año pasado hacer la lucha antigranizo".
Mema indicó que Mendoza pretende que "cada peso que invierten los mendocinos en la agricultura les llegue directo a los productores y que no quede en intermediarios", en clara referencia al servicio de la lucha a través de aviones.
Ante la posibilidad de que algunos municipios decidan mantener la lucha antigranizo aérea, el Gobierno dejó abierta una alternativa: los aviones serán puestos a la venta y podrán ser adquiridos por las comunas interesadas.
Esto se dio ante la pregunta sobre la situación de San Rafael y si los radaristas estarán o no a disposición de la comuna. Mema señaló que sí estarán a disposición, pero ratificó que los aviones "se pondrán a la venta".
"Ellos (los municipios) pueden tener la posibilidad, si quieren, de comprar los aviones. Pero en definitiva, nosotros vamos a seguir haciendo hincapié en poner la plata en lo en el bolsillo de los productores", cerró.