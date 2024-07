Lucha antigranizo: qué era y cómo funcionaba el sistema en Mendoza

Hace pocos días, el Gobierno de Mendoza comunicó una decisión de la cual ya se venía hablando hace meses. El sistema de lucha antigranizo no será más con aviones y el Ejecutivo tomó la decisión de ponerle un fin. Desde el momento en el que se confirmó la medida, el debate se abrió y en MDZ repasamos la historia y el funcionamiento que ha tenido el sistema.

En concreto, la lucha antigranizo tiene (o mejor dicho tenía) el objetivo de mitigar los daños o consecuencias que provoca el granizo para el sector productivo. El área de Contingencias Climáticas la define como una herramienta que busca disminuir esos daños reduciendo el tamaño y la energía con la que el granizo llega al suelo. También buscaba disminuir el número de hectáreas afectadas en las zonas productivas o de cultivos de Mendoza.

Los aviones encargados de esta actividad estaban administrados por AEMSA tienen bengalas que largan humo. Ese humo es el yodato de plata, que al quemarse se convierte en yoduro de plata y su objetivo es inyectarse en las nubes transformando así el granizo en agua o reducir el tamaño de las piedras.

Lucha antigranizo en Mendoza. Foto: MDZ.

Este nuevo sistema de lucha antigranizo fue reformado por el Gobierno de Alfredo Cornejo en su primer mandato y se decidió luchar con aviones. El mismo será finalizado por Cornejo, pero 8 años más tarde. Sin embargo, el sistema tiene su debida historia en Mendoza.

La historia de la lucha antigranizo

La Historia de la lucha antigranizo en la provincia de Mendoza ha atravesado diferentes etapas. Las primeras actuaciones comenzaron a realizarse como una alternativa al seguro Agrario, ya que el déficit acumulado por este lo hizo inviable. En 1958 se iniciaron una serie de experiencias con el sistema de siembra utilizado en ese momento en el Sur de Francia. Para ello se instalaron 120 generadores que quemaban carbón al que se impregnaba de una disolución acetónica de Yoduro de Plata (AgI).

Más tarde, en 1974 se creó el Programa Nacional de Lucha Antigranizo, fijando tres etapas para el desarrollo del sistema:

De 1974 a 1978 para el desarrollo de sistemas de observación y análisis de las caídas de granizo y de los daños ocasionados en la agricultura

De 1979 a 1981 para la creación de la organización, la construcción de los sistemas de siembra por medio de cohetes que contenían ioduro de plomo

De 1982 a 1983, etapa en la que se dispuso el cambio de material nucleante, pasando a emplear Ioduro de Plata (AgI).

En 1983 la falta de presupuesto y la escasa confianza en los cohetes de fabricación nacional utilizados en ese momento, hizo que se detuvieran las experiencias.

Actualmente se luchaba con aviones contra el granizo en Mendoza.

En 1984 el Gobierno de la provincia de Mendoza acordó con la URSS la provisión de equipos, la asistencia técnica y la transferencia de tecnología. Todo ello dio lugar a que por Ley se iniciaran las actuaciones de lucha antigranizo en tres áreas centradas alrededor de Tunuyán, San Martín y San Rafael. En cada una se instalaron radares MRL-5 y diversos puestos de lanzamiento de cohetes Alazán de fabricación rusa.

El sistema de Lucha Antigranizo estuvo vigente en el período 85 – 91. La financiación se hacía con cargo a los presupuestos del Gobierno pero este a su vez era el encargado de recaudar a los agricultores. Debido a los altos déficit acumulados en 1990, -sólo el 4% de los agricultores pagaban las tasas-, el Gobierno de la Provincia de Mendoza se propuso eliminar la subvención y transferir los costos del sistema a los llamados Consorcios Regionales, aunque por Ley se reservó la facultad de administración y control del sistema. Estos efectuaron un plebiscito a fin de resolver la continuidad de la Lucha Antigranizo; los resultados de las votaciones señalaron el respaldo de los agricultores a continuar las actuaciones únicamente en el área del Oasis Este.

En las Campañas del 93-94 y 94-95 las actuaciones de Lucha Antigranizo se llevaron a cabo solo en el Oasis Norestes, bajo la responsabilidad de una empresa privada Antigrad Latinoamericana S.A. integrada por organizaciones rusas, argentinas y de terceros países. El diseño de las actuaciones fue realizado por el Dr. Absaev de Instituto de Nalchik.

Conviene señalar que en 1995 las dificultades de la financiación llevaron al Gobierno a transferir la administración del sistema a una Fundación compuesta por Cámaras Empresariales, asociaciones de viticultores, cooperativas de electrificación y productores que impulsaron históricamente el sistema de Lucha. Las enormes pérdidas en el Oasis Norte fuerzan a iniciar de nuevo las actividades de lucha. En las temporadas 1996-97 y 1997-98 la financiación de la lucha es totalmente privada, si bien el Gobierno ayuda a que puedan materializarse las actuaciones. Nuevamente Antigrad Latinoaméricana S.A. se hace cargo; aún así las complicaciones para proceder al cobro son enormes y la Fundación encargada de ello se encuentra con dificultades financieras importantes.

En 1998 un grupo de senadores se interesa por ampliar la lucha antigranizo a todos los oasis de la Provincia e inicia contactos con Weather Modification Incoporated (WMI) para dar un “giro” a las actuaciones. De esta manera comienza una nueva etapa en la que se introducen nuevos conceptos y la lucha antigranizo es considerada como una actividad prioritaria de la Provincia que debe de planificarse a mediano y largo plazo. A partir de ese momento se introducen nuevas tecnologías, las siembras son realizadas con ayuda de aviones (3 aviones Cheyenne), se incorporan un nuevo radar de la Banda C, un avión Lear Jet para el estudio de la microfísica de nubes y una serie de herramientas que facilitan el conocimiento de los fenómenos convectivos. Asimismo se inicia un programa de transferencia tecnológica.

Qué pasará a partir de ahora con la lucha antigranizo

Desde hace tiempo que la medida de ponerle fin a la lucha antigranizo se venía buscando por parte del Ejecutivo provincial. Desde el Conicet se había marcado que la lucha antigranizo era "dinero malgastado" según distintas averiguaciones. Cornejo decidió ponerle fin a la lucha antigranizo de los últimos años y ahora se encarará una nueva etapa.

Foto: MDZ.

Fue el mismo Alfredo Cornejo quien en conferencia de prensa durante los últimos días dijo que la lucha antigranizo era un mito "como la cruz de sal", que según creencias se trata de una costumbre añeja de dibujar una cruz de sal en el suelo para evitar que llueva.

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, dijo a MDZ Radio que: "La siembra con yoduro de plata funciona en el laboratorio. En el mundo se ha dejado de usar. En el único lugar que lo hace el Estado es aquí en Mendoza. En verdad, la efectividad es incierta porque depende de muchas condiciones. De la calidad de bengalas, de la pericia del piloto, del informe del radar. Que los vientos no se la lleven a otro lado, la dimensión de la tormenta, etc. Mi apreciación personal es que es lo mismo que poner una herradura en la puerta de tu casa".

El objetivo del Gobierno de Mendoza es optimizar el uso de recursos. El presupuesto anual de AEMSA (empresa que prestaba el servicio) supera los 6 mil millones de pesos y la lucha antigranizo implica gastos millonarios en bengalas e insumos. "Cuando uno suma los presupuestos de lo que se ha invertido en la lucha antigranizo, que es un sistema con efectividad incierta, casi tenemos un Potrerillos", aseveró el ministro Rodolfo Vargas Arizu.

Alfredo Cornejo confirmó que "a partir de ahora aspiramos a proteger al productor en las zonas graniceras que son las del sur con seguro y con créditos para malla antigranizo. Creemos que lo que se está gastando en la empresa es mucho dinero y nadie ha probado que sea efectivo para esa protección, así que preferimos reconvertir ese sistema y proteger. No vamos a dejar desprotegidos a los agricultores que sufran esos perjuicios climáticos, pero vamos a darle un orden que tiene que ver con el blanqueo de la economía, tratar que todas esas empresas del sur, fincas y demás, vayan blanqueando su tarea para poder darles crédito".

Indicó que próximamente darán detalles sobre el futuro de la empresa AEMSA y qué sucederá con los aviones, si serán vendidos o alquilados. “Esa empresa la he creado yo en mi primer Gobierno, a mí no se me puede hablar de prejuicio ideológico. Esa empresa la creamos nosotros para darle agilidad a los pilotos. Ahora queremos poner más dinero en la protección y creemos que podemos hacerlo y podemos conseguir el mismo resultado”, expresó Cornejo.

Destacó que el año pasado se dieron 90 créditos para colocar malla antigranizo en la provincia y que aspiran próximamente a dar más, subsidiando la tasa y consiguiendo créditos baratos para los productores.

Los pilotos en pie de guerra y la opinión de los productores

Los 27 pilotos que forman parte de AEMSA expresaron su inconformidad con la medida del Ejecutivo. Desde el sindicato que nuclea a los 27 pilotos de Aeronáutica de Mendoza Sociedad Anónima (AEMSA) aseguran que ya están llegando telegramas de despidos y anticipan medidas de fuerza. "Arranca el plan de lucha por los Pilotos de Mza y por todos los mendocinos", manifestaron desde el gremio.

"Vamos a adoptar todas las medidas sindicales de las que disponemos y sean necesarias para la defensa de nuestros compañeros y las fuentes de trabajo", señalaron desde APLA y difundieron un comunicado cuestionando la decisión adoptada por el gobierno de Alfredo Cornejo.

Desde el punto de vista económico, desde la FEM celebraron que haya revisiones en cuanto a las políticas utilizadas en este sistema. Desde Acovi remarcaron que no se ve un ahorro sustancial al discontinuar la lucha.