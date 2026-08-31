Cajones abiertos y papeles tirados: denuncian robos en la sala de periodistas en Casa Rosada

La sala de periodistas de la Casa Rosada apareció revuelta y con al menos seis cajones personales de acreditados abiertos . De acuerdo con acreditados, se robaron algunas pertenencias y distintos artículos personales.

Los primeros acreditados que llegaron cerca de las 8.30, cuando encontraron papeles y bolsas de nylon tirados en el piso y detectaron el faltante de algunos cartones de leche y paquetes de yerba.

La Casa Militar y la Policía Federal realizaron este mediodía un operativo en el lugar para determinar quién ingresó a la sala y qué ocurrió durante el fin de semana. Desde el Gobierno se comprometieron a investigar el hecho, mientras los periodistas acreditados analizan presentar una denuncia policial dentro del edificio.

El acceso de la prensa no está permitido durante los fines de semana, salvo que exista una actividad oficial , aunque sí permanecen en la sede gubernamental efectivos de seguridad, personal de maestranza y funcionarios autorizados.

Se investiga un robo en la sala de prensa de Casa Rosada

Desde finales de marzo que existen fuertes restricciones a la prensa en la Casa de Gobierno. Ocurrió cuando Casa Militar denunció a dos periodistas de TN por supuestas filmaciones dentro del edificio.

QUE LA INTIMIDACIÓN AL PERIODISMO NO NOS SEA INDIFERENTE



Ante los graves hechos ocurridos en la sala de periodistas de la Casa Rosada, presenté un proyecto para que @DiputadosAR repudie este nuevo ataque a la libertad de expresión. https://t.co/PVeiHOm650 pic.twitter.com/V5Cfp14rwr — EstebanPaulon (@EstebanPaulon) August 31, 2026

Ante ese episodio, los acreditados atravesaron 11 días sin poder ingresar y, al regresar, encontraron nuevas limitaciones: la llave quedó bajo control de Casa Militar, se esmerilaron ventanas, se restringió el paso hacia el Patio de las Palmeras y los pasillos del primer piso y se reforzaron los controles sobre sus pertenencias y equipos.

Distintos diputados manifestaron su preocupación por el hecho. Al respecto, el socialista Esteban Paulón posteó: "Ante los graves hechos ocurridos en la sala de periodistas de la Casa Rosada, presenté un proyecto para que @DiputadosAR repudie este nuevo ataque a la libertad de expresión".

Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó "su extrema preocupación por la violación de la seguridad de la Sala de Periodistas de la Casa Rosada",