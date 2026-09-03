Vuelta Ballenas: Puerto Madryn espera más de mil ciclistas en septiembre

Puerto Madryn volverá a ser escenario de una de las principales competencias de mountain bike de la Patagonia. El próximo 20 de septiembre se disputará la 14ª edición de Vuelta Ballenas , una carrera que combina deporte, naturaleza y turismo y que convoca a participantes de distintos puntos del país.

La organización ya confirmó más de 900 ciclistas inscriptos y estima que, entre la competencia principal y la Mini Vuelta Ballenas, la cantidad de corredores superará los 1.000.

La propuesta contempla dos recorridos. Las categorías competitivas afrontarán un circuito de 65 kilómetros, mientras que las categorías cicloturistas tendrán una distancia de 35 kilómetros, con alternativas para distintos niveles de preparación.

Vuelta Ballenas trasciende el aspecto estrictamente deportivo y se consolidó como una propuesta turístico-deportiva para Puerto Madryn. La llegada de corredores, acompañantes y familias genera movimiento en hoteles, restaurantes, comercios, servicios y excursiones.

El evento también estará acompañado por la Expo Vuelta Ballenas, que se realizará durante el viernes y sábado previos a la competencia, con la presencia de comercios y expositores vinculados al ciclismo.

De esta manera, la competencia se integra a la agenda turística de la ciudad y ofrece a los visitantes la posibilidad de combinar la participación deportiva con el contacto con los paisajes y atractivos naturales de la zona.

Mini Vuelta Ballenas

Una de las propuestas que vuelve a ocupar un lugar destacado es la Mini Vuelta Ballenas, que tendrá su segunda edición y será gratuita para los niños.

La organización espera reunir alrededor de 250 participantes en esta actividad, pensada para acercar a las nuevas generaciones al mountain bike y fomentar la práctica deportiva desde edades tempranas.

La iniciativa suma un perfil familiar a una competencia que reúne a ciclistas de diferentes edades y niveles, transformando la jornada en una verdadera celebración alrededor de la bicicleta.

Puntos para la proyección internacional

La edición 2026 tendrá además un atractivo especial para los corredores federados, ya que la competencia forma parte del calendario internacional UCI.

La participación permite obtener puntos y sumar antecedentes deportivos que pueden contribuir a la proyección de los ciclistas hacia futuras competencias internacionales.

A esto se suma una importante bolsa de premios. La organización anunció alrededor de 18 millones de pesos en premios en efectivo, además de trofeos y medallas para los participantes destacados.

Si bien el contexto económico actual repercutió en la convocatoria de diferentes competencias deportivas del país, las expectativas para la edición madrynense se mantienen altas y apuntan a acercarse a los niveles de participación registrados en años anteriores.

Septiembre, con la bicicleta como protagonista

Las inscripciones permanecerán abiertas al menos hasta el 15 de septiembre, por lo que Puerto Madryn continúa preparándose para recibir a corredores provenientes de diferentes provincias argentinas.

El 20 de septiembre, el mountain bike volverá a ocupar el centro de la escena en una jornada que reunirá deporte, naturaleza, turismo y encuentro.

Con el Golfo Nuevo como parte del paisaje y los circuitos patagónicos como escenario, Vuelta Ballenas reafirma una identidad que va más allá de la competencia: propone descubrir Puerto Madryn desde otra perspectiva y disfrutar del destino sobre dos ruedas.

Puerto Madryn, un destino para descubrir

Puerto Madryn está ubicada en la costa noreste de Chubut y constituye una de las principales puertas de entrada a Península Valdés, área natural protegida y declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1999.

Ballenas francas, lobos y elefantes marinos, pingüinos de Magallanes, delfines, orcas y numerosas especies de fauna terrestre y aves forman parte de un entorno natural que convierte a la ciudad en uno de los destinos turísticos destacados de la Patagonia.

Entre sus atractivos se encuentran la Isla de los Pájaros, Puerto Pirámides, Punta Delgada, Caleta Valdés y Punta Norte. La ciudad también fue declarada Capital del Buceo y cuenta con una variada oferta científico-cultural, gastronómica y recreativa.