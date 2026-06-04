Cáncer de próstata: el tumor más frecuente en hombres argentinos

En Argentina, el cáncer de próstata es el tumor más frecuente en hombres. Cada año se diagnostican aproximadamente entre 11.000 y 11.700 casos nuevos, una cifra que representa alrededor del 20% de todos los cánceres masculinos. Los datos más recientes citados por la Sociedad Argentina de Urología y el Registro Institucional de Tumores de Argentina indican más de 11.200 casos anuales.

Uno de los principales problemas asociados a esta enfermedad es que, en sus etapas iniciales, suele no presentar síntomas. Esa característica incide en el momento del diagnóstico, ya que muchas personas llegan a la consulta cuando el cuadro ya avanzó. Según la información disponible, cerca del 40% de los casos en el país se detecta en estadios avanzados o metastásicos.

Aproximadamente el 40% de los casos de cáncer de próstata en Argentina se diagnostican en estadios avanzados o metastásicos.

La ausencia de síntomas tempranos aparece como una de las razones centrales del diagnóstico tardío. En las primeras fases, la enfermedad puede avanzar sin señales evidentes para el paciente. Por ese motivo, el control preventivo ocupa un lugar clave dentro de las estrategias de detección precoz.

Cuando los síntomas aparecen, los más frecuentes se relacionan con alteraciones urinarias. Entre ellos se registran dificultad para orinar, disminución o debilidad del chorro urinario y necesidad de orinar muchas veces, en especial durante la noche. También puede presentarse sangre en la orina o en el semen.

Otros signos informados incluyen dolor lumbar, dolor en pelvis o caderas, dolor óseo en estadios avanzados y disfunción eréctil. La presencia de estos síntomas no implica por sí sola un diagnóstico de cáncer de próstata, pero puede motivar una consulta médica para evaluar el cuadro.

El tabú de la revisión del cáncer de próstata

Además de la falta de síntomas iniciales, se señalan factores culturales y de acceso al sistema de salud. Entre ellos figuran el miedo o la resistencia al control urológico y al tacto rectal, la baja adherencia de los hombres a los controles preventivos y las consultas tardías, muchas veces recién motivadas por síntomas urinarios u óseos.

Las dificultades de acceso al sistema de salud en algunas regiones también forman parte de las causas mencionadas.

La situación en las distintas provincias

No obstante, la situación no es homogénea en todo el país. Existen diferencias entre provincias en el acceso a controles, especialistas, programas de diagnóstico precoz y centros de referencia oncológicos.

La información epidemiológica disponible muestra mayores tasas de mortalidad en Tierra del Fuego, Misiones y Corrientes. En cambio, las tasas más bajas se registran en Buenos Aires, CABA, La Pampa, La Rioja y Santiago del Estero.

Estas diferencias suelen vincularse con la cobertura sanitaria desigual, la menor disponibilidad de programas de screening y diagnóstico temprano, y la distancia a centros especializados. También se relacionan con la posibilidad concreta de acceder a controles periódicos y a profesionales capacitados para realizar el seguimiento.

La falta de campañas sostenidas de detección precoz aparece como otro factor asociado al diagnóstico en etapas avanzadas. Sin acciones continuas, la consulta preventiva puede quedar relegada, sobre todo en una enfermedad que no siempre produce síntomas al comienzo.

El panorama local combina una alta frecuencia de casos, un porcentaje relevante de diagnósticos tardíos y diferencias territoriales en la atención. En ese contexto, los datos disponibles ubican al cáncer de próstata como un problema sanitario relevante para la población masculina argentina.

Cómo detectarlo en las etapas iniciales

La detección temprana depende de múltiples condiciones: información, acceso a consultas, disponibilidad de especialistas, cobertura sanitaria y continuidad de programas preventivos. La desigualdad entre provincias muestra que el riesgo de llegar tarde al diagnóstico no se distribuye de la misma manera en todo el país.

Por su frecuencia y por la proporción de casos detectados en fases avanzadas, el cáncer de próstata requiere atención dentro de las políticas de prevención y diagnóstico. La evidencia reunida por las entidades citadas muestra que el control oportuno y el acceso equitativo al sistema de salud son elementos centrales para reducir las demoras en la detección.

Mario Pergolini se suma a una campaña para derribar mitos sobre el cáncer de próstata

En la previa del Día Mundial contra el Cáncer de Próstata, el conductor Mario Pergolini protagoniza una campaña impulsada por la agencia Gray junto a LALCEC con el objetivo de concientizar sobre la importancia de los controles preventivos y la detección temprana de la enfermedad.

Durante los últimos días, Pergolini generó expectativa entre su audiencia al mencionar en su canal de streaming que debía realizarse un análisis de sangre, aunque sin revelar los motivos. La explicación llegará este jueves en vivo, cuando un médico especialista participe del programa para explicar que uno de los primeros estudios utilizados para el control de la próstata puede realizarse mediante un análisis sanguíneo, una información que busca derribar uno de los prejuicios más extendidos en torno a esta enfermedad.

La iniciativa apuesta al alcance y la capacidad de generar conversación del conductor para instalar un tema que todavía enfrenta barreras vinculadas a la desinformación y los temores asociados a los controles médicos.