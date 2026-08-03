Cómo usar bien Pinterest para decorar tu hogar
Expertos recomiendan usar Pinterest para descubrir estilos, ordenar ideas y planificar espacios antes de reformar o decorar.
Pinterest se convirtió en una de las plataformas favoritas de diseñadores y aficionados a la decoración. Sin embargo, su verdadero potencial no está en copiar ambientes perfectos, sino en identificar gustos, combinar ideas y crear una guía visual para transformar cualquier hogar de manera coherente.
¿Qué aconsejan los diseñadores? Muchos consideran que esta red social, al funcionar como un archivo visual que ayuda a detectar patrones, descubrir preferencias y construir un estilo propio, entonces la clave consiste en reunir imágenes sin prejuicios y luego analizar qué elementos aparecen repetidamente: para lograrlo hay que crear un tablero en Pinterest.
Guardar mucho antes de decidir
El primer paso consiste en recopilar imágenes de ambientes, materiales, colores, iluminación y objetos decorativos. No hace falta que todas pertenezcan al mismo estilo. Cuantas más referencias se acumulen, más fácil será identificar qué genera una verdadera conexión visual y emocional.
Detectar el estilo que se repite
Después de reunir decenas de imágenes, llega el momento de observar. Tal vez aparezcan una y otra vez los colores tierra, la madera natural, los espacios luminosos o la estética mediterránea. Esas coincidencias suelen revelar el estilo real que mejor representa a cada persona, más allá de las tendencias del momento.
Cómo adaptarlo a un hogar en Mendoza
Pinterest puede convertirse en una herramienta útil para en Mendoza planificar patios, galerías y espacios vinculados al exterior. Expertos sugieren crear tableros específicos con ideas de jardines resistentes al clima seco, pérgolas, materiales naturales, piedra, tonos arena y muebles para disfrutar de las vistas de la cordillera. De esta manera, la inspiración digital se transforma en un proyecto coherente y adaptado a la realidad local.
FUENTE: https://www.homesandgardens.com/