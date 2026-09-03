Descuentos para jubilados en septiembre: qué supermercados dan hasta 20% de ahorro

Los jubilados y pensionados pueden acceder durante septiembre a distintos descuentos en supermercados como Coto, Carrefour, Jumbo, Disco, Vea, Día y Chango Más. Los beneficios parten del 10% y, según la cadena, pueden variar de acuerdo con el día de compra, el medio de pago, los productos incluidos y los topes establecidos.

Los beneficios pueden aplicarse directamente en el momento de la compra o mediante un reintegro. También varía el mecanismo para acceder: algunas promociones requieren la tarjeta de débito vinculada al cobro previsional, mientras que otras exigen estar registrado en un programa de beneficios.

Los jubilados cuentan con una amplia variedad de descuentos y promociones en supermercados. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Las principales cadenas mantienen promociones para adultos mayores durante septiembre, aunque no todas funcionan de la misma manera. Algunas aplican el descuento directamente en caja y otras realizan un reintegro posterior.

Coto ofrece un 10% de descuento para jubilados y pensionados a través de su programa de beneficios, sin tope de reintegro según las condiciones informadas. La promoción excluye carnes, electrodomésticos y determinadas marcas.

Además, quienes cobran en Banco Nación pueden acceder también a un reintegro del 5% mediante BNA+ MODO, sujeto al límite establecido por la entidad.

Carrefour

Carrefour ofrece un 10% de descuento para mayores de 60 años y beneficiarios de Anses que estén registrados en Mi Carrefour. El beneficio tiene un tope de $35.000 y se aplica en línea de caja durante los primeros días de la semana.

Además, algunos clientes pueden acceder a promociones bancarias adicionales, como las del Banco Nación.

Jumbo, Disco y Vea

Jumbo, Disco y Vea, del grupo Cencosud, ofrecen un 10% de descuento para jubilados y pensionados sin tope de reintegro. En productos de perfumería y limpieza, el beneficio llega al 20%.

Además, Banco Supervielle ofrece un 20% los martes, con un tope de $25.000 pagando con tarjeta de débito y de $15.000 mediante QR.

Día

Supermercados Día ofrece un 10% de descuento para jubilados y pensionados los lunes, mediante un sistema de reintegro.

El beneficio tiene un tope de $2.000 por transacción y puede combinarse con determinadas promociones de ClubDIA.

También pueden existir beneficios adicionales para clientes de Banco Provincia que utilicen Cuenta DNI, de acuerdo con las promociones vigentes.

Chango Más

Chango Más ofrece un 10% de descuento para jubilados y pensionados de lunes a domingo en las sucursales participantes.

La promoción tiene un tope de $1.000 por operación y $15.000 acumulados por mes. Para acceder, se utiliza la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión.

Además, Banco Supervielle ofrece un 20% los martes, mientras que Banco Nación incluye a Chango Más entre los supermercados alcanzados por sus reintegros mediante BNA+ MODO.

Cuánto se puede ahorrar

Los descuentos para jubilados parten del 10%, aunque algunas cadenas ofrecen beneficios superiores para determinados productos o mediante promociones bancarias.

En Coto, el descuento informado es del 10% sin tope; Carrefour ofrece el mismo porcentaje con un tope de $35.000. Jumbo, Disco y Vea aplican 10% sin tope y llegan al 20% en perfumería y limpieza.

En Día, el beneficio es del 10% los lunes, con un límite de $2.000 por transacción, mientras que Chango Más ofrece 10% todos los días, con un máximo de $1.000 por operación y $15.000 por mes.

Por lo tanto, el ahorro final depende de la combinación entre el supermercado, el día de compra, los productos elegidos y el medio de pago utilizado.