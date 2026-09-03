Hantavirus: confirmaron un segundo caso vinculado al joven fallecido en Neuquén

El Ministerio de Salud de Neuquén confirmó un segundo caso de hantavirus relacionado con el joven de 26 años que murió el 18 de agosto. El fallecido era oriundo de una zona rural de Aluminé. La nueva persona afectada había tenido contacto estrecho con él y permanece internada en el hospital de Zapala.

Según informó la cartera sanitaria, su estado es estable y recibe asistencia y monitoreo permanente del equipo médico.

El diagnóstico fue confirmado mediante un análisis de muestras de sangre realizado por el Laboratorio Central. A partir de los resultados, las autoridades establecieron que se trata de un caso de transmisión interhumana.

El paciente se encontraba internado en el hospital de Aluminé y fue trasladado a Zapala luego de confirmarse la infección. Durante el período de seguimiento preventivo, comenzó a manifestar síntomas tempranos, por lo que se activó el protocolo correspondiente.

Desde el inicio de la contingencia, la Dirección Provincial de Epidemiología lleva adelante un operativo de rastreo, identificación y seguimiento de los contactos estrechos del primer caso.

En ese marco, Salud reforzó el aislamiento de los contactos identificados y mantiene el seguimiento de quienes permanecen bajo control domiciliario estricto.

Qué se sabe del primer caso

El joven fallecido había ingresado el sábado 15 de agosto al hospital de Aluminé con fiebre superior a 38 grados, dolores musculares, dificultad para respirar y dolores abdominales.

Su estado se agravó rápidamente y fue trasladado a Zapala. Allí ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva, donde necesitó asistencia respiratoria mecánica.

A pesar de la atención recibida, sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió. Las muestras analizadas por el Laboratorio Central confirmaron posteriormente la infección por hantavirus.

La confirmación del segundo caso mantiene activo el operativo sanitario en la zona, con especial atención sobre los contactos estrechos y la detección temprana de posibles síntomas.