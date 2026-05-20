Hantavirus: la provincia de Buenos Aires ya registró siete muertes y casi veinte casos confirmados

La provincia de Buenos Aires atraviesa un importante brote de hantavirus en áreas rurales y periurbanas . Según confirmó el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en lo que va de 2026 ya se registraron 18 casos confirmados y siete muerte s.

El informe oficial, correspondiente a la semana epidemiológica comprendida entre el 3 y el 9 de mayo, indicó que desde comienzos de 2025 se observa un incremento sostenido de casos en zonas consideradas endémicas dentro del territorio bonaerense.

Aunque el hantavirus suele presentar mayor circulación durante la primavera y el verano, el Ministerio de Salud advirtió que actualmente se registra una persistencia de contagios fuera de la temporada habitual. Ese comportamiento epidemiológico fue señalado como uno de los factores que motivaron la declaración de brote.

Durante todo 2025 se habían confirmado 37 casos y 12 fallecimientos en la Provincia. La comparación interanual también mostró un aumento : a esta altura del año pasado se habían contabilizado 12 contagios, mientras que en 2026 la cifra ya alcanzó los 18.

Además, la cartera sanitaria informó que el índice epidemiológico llegó a 1,67 entre las semanas 12 y 18. Ese valor supera el umbral de 1,25 establecido para considerar oficialmente un escenario de brote epidemiológico.

El hantavirus es una enfermedad potencialmente mortal que los roedores contagian a los humanos. Foto: Freepik El hantavirus es una enfermedad potencialmente mortal que los roedores contagian a los humanos. Foto: Freepik

Qué es el hantavirus y cómo se puede prevenir

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por el contacto con saliva, orina o excrementos de roedores silvestres infectados, especialmente el denominado “ratón colilargo”. También puede producirse el contagio mediante la inhalación de partículas contaminadas en ambientes cerrados o con escasa ventilación.

Entre los síntomas más frecuentes aparecen fiebre, dolores musculares, cansancio, dolor abdominal y dificultades respiratorias. Por ese motivo, las autoridades recomendaron consultar de inmediato ante signos compatibles, sobre todo después de haber permanecido en zonas rurales o sitios con presencia de roedores.

Desde el Ministerio de Salud bonaerense insistieron además en reforzar las medidas preventivas para reducir el riesgo de contagio. Entre las principales recomendaciones figuran mantener ventilados y limpios galpones, depósitos y viviendas deshabitadas, evitar acumulación de residuos, proteger alimentos y sellar posibles accesos de roedores en casas y establecimientos rurales.

Por otro lado, es importante utilizar elementos de protección al momento de limpiar espacios cerrados donde pueda haber rastros de roedores, además de evitar barrer en seco para impedir la dispersión de partículas contaminadas.