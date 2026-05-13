Hantavirus: el informe oficial reveló cuáles son las provincias con más casos

El Ministerio de Salud publicó un nuevo Boletín Epidemiológico Nacional y actualizó la situación del hantavirus en Argentina. Según el informe, la temporada 2025-2026 ya superó los 100 casos confirmados: hasta la semana epidemiológica 17 se notificaron 102 contagios en el país, y las provincias con más casos están detalladas en el informe oficial.

El dato no solo muestra un aumento en la cantidad de casos, sino que también permite ver cuáles son las provincias con más notificaciones. De acuerdo con el último BEN, la provincia de Buenos Aires encabeza el registro nacional con 43 casos confirmados. En segundo lugar aparece Salta, con 30 casos .

Entre Buenos Aires y Salta reúnen la mayor parte de los contagios informados en la temporada actual. Más atrás aparecen Santa Fe, con 7 casos; Jujuy, con 6; Río Negro y Entre Ríos, con 5 cada una; y Chubut, con 4. También se notificaron casos en Neuquén y Formosa, aunque con una presencia menor dentro del total nacional.

La situación de Buenos Aires se destaca por la cantidad de casos. La provincia no solo aparece primera en el listado nacional, sino que además registró 17 fallecidos, la cifra más alta del país en la temporada analizada. Ese número representa alrededor de la mitad de las muertes informadas por hantavirus en Argentina.

En Salta, el dato más importante aparece al mirar la incidencia. Aunque tuvo menos casos que Buenos Aires en números absolutos, la provincia concentró la mayoría de los casos del NOA y presentó la tasa más alta del país, con 1,98 casos cada 100.000 habitantes. Además, todos los fallecimientos registrados en esa región correspondieron a Salta .

image Aunque hay menos casos que en 2018-2019, la temporada actual de hantavirus ya registra más muertes y la letalidad más alta del período analizado. Boletín Epidemiológico Nacional

Qué regiones registraron más casos

A nivel regional, la zona Centro fue la más afectada. Allí se concentró el 54% de los casos de la temporada 2025-2026. Esta región incluye a Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, tres provincias que aparecen dentro del registro nacional de contagios.

El NOA quedó en segundo lugar, con el 35% de los casos. En esa zona, las notificaciones se concentraron en Salta y Jujuy. La región Sur, integrada por Chubut, Neuquén y Río Negro, reunió el 10% de los casos, aunque el boletín advierte que allí la curva acumulada superó el umbral de brote desde la semana epidemiológica 35 de 2025.

image El último recuadro de la tabla resume la situación nacional del hantavirus en la temporada actual: 102 casos confirmados y una tasa de 0,21 cada 100.000 habitantes. Boletín Epidemiológico Nacional

El Ministerio de Salud también remarcó que la temporada actual presenta la incidencia nacional más alta del período analizado, con una tasa de 0,21 casos cada 100.000 habitantes. Por eso, los equipos sanitarios recomiendan reforzar la sospecha clínica en zonas endémicas y consultar de manera temprana ante síntomas compatibles.

El informe también incluyó un dato sensible sobre la gravedad de la enfermedad. Hasta la semana epidemiológica 17 se notificaron 33 fallecidos por hantavirus en la temporada actual. La letalidad fue del 32,4%, lo que significa que murieron cerca de 3 de cada 10 personas con diagnóstico confirmado. Ese porcentaje es más alto que el registrado en temporadas anteriores.

El informe también muestra la distribución de los fallecimientos por edad, aunque ese dato debe leerse con cautela. La mediana de edad de las personas fallecidas fue de 34,5 años y, si se excluye el grupo de menores de 10 años, donde hubo un solo caso y falleció, las mayores letalidades se registraron entre los 20 y 29 años, con 37,5%; entre los 30 y 39 años, con 31,8%; y entre los 40 y 49 años, con 32%.

De todos modos, la cantidad de casos todavía no alcanza para afirmar que el hantavirus afecta con más fuerza a un rango etario específico. Por eso, más que señalar a un grupo de edad como el más vulnerable, el dato central sigue siendo la gravedad general de la enfermedad y la importancia de consultar rápido ante síntomas compatibles, especialmente en zonas donde ya se registraron casos.

De todos modos, la cantidad de casos todavía no alcanza para afirmar que el hantavirus afecta con más fuerza a un rango etario específico. Por eso, más que señalar a un grupo de edad como el más vulnerable, el dato central sigue siendo la gravedad general de la enfermedad y la importancia de consultar rápido ante síntomas compatibles, especialmente en zonas donde ya se registraron casos.