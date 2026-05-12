Detectaron la cepa Andes en un paciente internado por hantavirus en Bariloche

El paciente internado con hantavirus en San Carlos de Bariloche fue diagnosticado con la cepa Andes , la variante más peligrosa del virus por su capacidad de transmisión entre personas. Así lo confirmaron este martes autoridades del Hospital Zonal Ramón Carrillo tras recibir los resultados enviados por el Instituto Malbrán.

“El paciente evoluciona favorablemente y continúa bajo monitoreo permanente”, señalaron desde el centro de salud mediante un comunicado oficial.

Se trata de un hombre de 45 años que había ingresado días atrás al hospital con síntomas compatibles con la enfermedad, entre ellos fiebre, dolores corporales y diarrea. Tras permanecer internado en observación, los análisis confirmaron que se trataba de hantavirus.

La cepa Andes es la única variante del hantavirus que puede transmitirse de persona a persona y circula habitualmente en la región patagónica. Por ese motivo, cada caso genera especial seguimiento epidemiológico y sanitario.

Las autoridades sanitarias mantienen bajo vigilancia a los contactos estrechos del paciente mientras avanza el monitoreo clínico.

El caso se conoce además en medio de la preocupación internacional generada por el brote detectado en el crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa, que había recorrido la Patagonia con 147 pasajeros a bordo.

El antecedente del crucero

Durante el viaje, varios pasajeros presentaron síntomas compatibles con hantavirus y al menos tres personas fallecieron tras contagiarse la enfermedad.

La embarcación arribó días atrás al puerto de Tenerife, en España, donde las autoridades desplegaron un operativo sanitario especial. Los pasajeros fueron derivados a distintos hospitales y sometidos a cuarentena preventiva.

El hantavirus es una enfermedad viral grave transmitida principalmente por el contacto con excrementos, saliva u orina de roedores infectados. Entre sus síntomas iniciales aparecen fiebre, dolores musculares, cansancio y trastornos gastrointestinales, aunque en cuadros severos puede derivar en complicaciones respiratorias potencialmente mortales.

Ante este escenario, las autoridades reiteraron la importancia de extremar cuidados en zonas rurales o de vegetación cerrada, especialmente en la Patagonia, donde la circulación del virus es endémica.