El fenómeno infantil Los Meñiques de la Casa llega a la Argentina: cuándo y dónde se presentan

Con millones de seguidores en plataformas digitales, los artistas mexicanos llevarán su universo infantil a los escenarios de Córdoba, Rosario y Buenos Aires.

Después de un año de presentaciones en México, Los Meñiques de la Casa y Saritah Bebé llegan a Argentina con “Baila a lo Loco Tour”, una nueva propuesta que trasladará a los escenarios el universo que millones de chicos siguen a través de sus contenidos digitales.

La gira tendrá tres paradas en el país. Rossi, Luigi y Saritah Bebé se presentarán el 17 de septiembre en Córdoba, el 19 en Rosario y el 20 en Buenos Aires, como parte de un recorrido internacional que durante 2026 también incluye México, Perú y Chile. Con más de 10 millones de suscriptores y 11 mil millones de visualizaciones acumuladas en YouTube, Los Meñiques de la Casa se consolidaron como uno de los proyectos de música infantil en español de mayor alcance.

Cómo será Baila a lo Loco Tour El nuevo espectáculo fue diseñado para toda la familia y tendrá a la música y el baile como sus principales protagonistas. La puesta estará atravesada por una estética neón, característica de esta nueva etapa del proyecto. Durante las funciones, Los Meñiques de la Casa y Saritah Bebé repasarán sus canciones más conocidas y trasladarán al escenario los personajes y contenidos que forman parte de su propuesta digital.

Los Meñiques de la Casa presentan "Baila a lo loco" en el Gran Rex. Gentileza El dúo integrado por Rossi y Luigi desarrolla canciones, historias y personajes dirigidos al público infantil. Su propuesta busca combinar entretenimiento con contenidos vinculados a hábitos y valores positivos para los chicos. A ellos se sumará Saritah Bebé, cantante y youtuber mexicana que cuenta con más de 5 millones de suscriptores en YouTube y también forma parte del universo de Los Meñiques de la Casa a través de canciones, contenidos y presentaciones compartidas.

Entre sus temas se encuentran “Fábrica de Bebés”, “El Baile del Cocodrilo”, “Chabelitos Agugutata”, “Abejita”, “No me Quiero Bañar” y “El Baile de los Cochinitos”.