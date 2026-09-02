Dos bailarines argentinos se consagran campeones en la gran final del Mundial de Tango

Nicolás Schell y Nair Schinca, representantes de la ciudad bonaerense de Merlo, se consagraron campeones mundiales de tango escenario en la gran final del Tango BA Mundial 2026 . La definición se realizó este miércoles en el teatro Gran Rex de Buenos Aires, como parte del Festival de Tango que reunió a miles de artistas.

La pareja argentina se quedó con el premio mayor en una de las categorías más exigentes de la competencia, caracterizada por la combinación de virtuosismo técnico, precisión y despliegue coreográfico. De esta manera, Schell y Schinca volvieron a destacarse en un certamen que ya los había tenido como protagonistas.

"Estamos felices. Colapsados, también", expresó Schell en su primera reacción luego de conocer el resultado. El logro representa además la consagración de una pareja con una extensa trayectoria en el circuito del tango argentino e internacional .

Schell y Schinca forman parte del mundo profesional del tango desde hace años. Desde 2010 integraron importantes elencos de tango de Buenos Aires y posteriormente desarrollaron una carrera internacional con presentaciones y giras por distintos países.

La pareja ya había alcanzado un resultado destacado en el Mundial de Tango de Buenos Aires . En 2013 consiguió el subcampeonato en la categoría tango escenario y, 13 años después, logró finalmente quedarse con el título mundial.

La gran final de esta edición reunió a 20 parejas en el Gran Rex, escenario elegido para definir al campeón de la categoría. La competencia fue una de las principales atracciones de Tango BA Mundial 2026, que durante varios días convocó a bailarines de distintos lugares del mundo.

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Argentina también ganó en tango de pista

El título de Schell y Schinca se sumó a otros buenos resultados obtenidos por representantes argentinos durante las finales del certamen. Este martes, la griega Naima Gerasopoulo y el argentino Lucas Gauto se consagraron campeones en tango de pista, una modalidad que privilegia el estilo tradicional del baile social.

Además, Aldo Adrián Romero y Marcela Pilatti, representantes de Buenos Aires, se impusieron en la categoría tango de pista senior, destinada a bailarines mayores de 55 años.

En total, unas 800 parejas de 47 países participaron de las diferentes categorías de Tango BA Mundial 2026, organizado por el Ministerio de Cultura de Buenos Aires. La competencia formó parte del Tango BA Festival y Mundial, que comenzó el 19 de agosto y concluyó este miércoles con una programación que incluyó espectáculos y la participación de unos 2.000 artistas.