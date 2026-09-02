Los Wallabies de disfrute en Mendoza: te contamos qué hizo que dejaran la guinda de lado

La concentración, los entrenamientos y la estrategia pueden esperar unas horas. Eso consideró el cuerpo técnico de los Wallabies , que les dio a los jugadores una mañana libre.

A pocos días de uno de los grandes eventos deportivos del año en Mendoza, una parte del seleccionado australiano de rugby decidió cambiar la pelota ovalada por los palos de golf y salir a disfrutar de uno de los increíbles paisajes que la provincia tiene para ofrecer. ¿El lugar elegido? Mendoza Norte.

No fueron todos. Como ocurre en cualquier grupo, no todos los Wallabies comparten la misma pasión por el golf. Pero unos 20 integrantes de la delegación australiana sí aprovecharon la jornada libre para llegar hasta Mendoza Norte y recorrer su campo de 18 hoyos, enclavado literalmente al pie de la montaña.

La cita fue temprano. A las 8 de la mañana llegaron y durante cinco horas se dedicaron a jugar, caminar y, sobre todo, mirar, porque si algo llamó la atención de los visitantes fue el paisaje.

Los jugadores y miembros de la delegación australiana quedaron fascinados con la posibilidad de jugar al golf con la Cordillera de los Andes como telón de fondo. Hubo, por supuesto, muchas fotos. Muchísimas. Entre hoyo y hoyo, las montañas mendocinas se convirtieron en una atracción casi tan importante como el propio recorrido deportivo.

A las 13, después de una mañana completa de golf y sol, la delegación dejó Mendoza Norte para continuar con su agenda y dirigirse a almorzar.

Carter Gordon, concentradísimo.

Wallabies de paseo: golf para algunos, vino para otros

Mientras los fanáticos del golf elegían pasar la mañana en Mendoza Norte, el resto de los integrantes de la delegación que no optó por los palos y los greens tuvo otro plan bien mendocino: una visita a una bodega.

Así, entre golf, montaña y vino, los Wallabies tuvieron su propia jornada de distensión antes de volver a ponerse el chip competitivo.

La visita se produce en la previa del partido que Australia disputará este sábado 5 de septiembre, desde las 18, frente a Los Pumas en el Estadio Malvinas Argentinas.

El encuentro marcará el cierre de la serie de dos test matches entre ambos seleccionados y será, además, el último partido del equipo argentino como local durante 2026.

Pero antes de volver al rugby de alto rendimiento, los australianos se permitieron una mañana bastante diferente.

El paisaje de Mendoza Norte y de la precordillera mendocina dejó enamorados a los Wallabies.

"Estaban admirados con el paisaje"

Julián Arroyo, fundador y desarrollador de Mendoza Norte, fue el encargado de recibir a la delegación australiana y dar inicio a la jornada en el sector de golf del club.

“Todos los jugadores estaban admirados con el paisaje y con nuestro campo de golf inmerso en el pie de la montaña. Muy agradecidos con que los hayamos recibido para disfrutar de este día a pleno sol”, contó Arroyo.

Y, a juzgar por la cantidad de fotografías que se llevaron, parece que el recuerdo de Mendoza no quedará solamente asociado al rugby.

Julián Arroyo recibió a los Wallabies y los acompañó al campo de golf.

La visita de una parte de uno de los seleccionados más prestigiosos del mundo volvió a poner en escena una de las particularidades de Mendoza Norte: la posibilidad de combinar deporte y naturaleza en un entorno donde la montaña aparece prácticamente en cada rincón del recorrido.

Por unas horas, entonces, los Wallabies dejaron de pensar en tackles, scrums y patadas a los palos.

Esta vez hubo otros palos, otros hoyos y otra competencia.

Y aunque nadie llevó un marcador oficial, hubo algo que los australianos parecen haber tenido claro desde el primer tee: jugar al golf con la Cordillera de los Andes tan cerca es una experiencia difícil de olvidar.