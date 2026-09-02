¡Ayuda! Esta hamburguesa mendocina debe ser votada para competir y ser la mejor del país

La hamburguesa argentina tiene su propio campeonato federal y, este año, Mendoza vuelve a decir presente.

La quinta edición del Burgerpalusa reunirá a referentes del sector en Buenos Aires y pondrá en marcha una competencia que busca encontrar a la que será consagrada como la Mejor Hamburguesa de Argentina . Antes de llegar a esa definición, sin embargo, los participantes deben superar una instancia previa en la que el tiempo, el jurado y hasta el voto del público tienen un papel decisivo.

De las más de 100 hamburgueserías que se inscribieron para participar, solo 24 consiguieron superar la primera selección. Entre ellas aparecen tres representantes mendocinos: Pez de Montaña, Tripp Burger y Burger Shoppe .

La competencia se desarrolla como parte del Burgerpalusa, que tendrá lugar los días 2 y 3 de octubre en Tribuna Plaza, dentro del Hipódromo de Palermo , en Buenos Aires.

El camino hacia el Burgerpalusa no será simplemente llegar, instalar una plancha y cocinar.

Los 24 seleccionados participaron de Camino al Burgerpalusa, una competencia audiovisual que siguió el proceso de selección y funcionó como una suerte de reality dedicado exclusivamente al mundo de las hamburguesas.

La propuesta, de cinco episodios, y presentó un desafío de alta presión: cada participante dispuso de solamente cinco minutos para preparar y presentar la hamburguesa con la que busca convencer al jurado.

A medida que avanzaron los episodios se fueron conociendo los eliminados hasta llegar a una instancia de 16 semifinalistas.

De esos 16 emprendimientos, ocho obtuvieron directamente su clasificación por decisión del jurado, mientras que los otros ocho deberán disputar los últimos cuatro lugares disponibles a través de una votación del público.

El objetivo final es conformar el grupo de 12 hamburgueserías que participarán de la Competencia Federal 2026, instancia en la que se definirá cuál es la mejor hamburguesa del país.

El jurado que decide quiénes entran directamente

La primera parte de la clasificación quedó en manos de un jurado integrado por algunas figuras reconocidas del circuito hamburguesero.

Los encargados de evaluar a los participantes fueron Franco Kalifon, de Kalis Pan; BurgerKid, de Kiddo; Sandals, de Luisa's; y Rodo Cámara, dueño de TFTS y creador del Burgerpalusa.

Ellos determinaron cuáles son las ocho hamburgueserías que obtuvieron el pase directo entre los 12 finalistas. ¿Y dos empresas mendocinas quedaron elegidas directamente! Tripp Burger, de San Rafael, y Burger Shoppe, de Mendoza.

Para los otros ocho semifinalistas que no lograron esa clasificación inmediata, todavía hay una segunda oportunidad.

Allí entrará en juego el público... ¡Y hay que ponerse las pilas y votar porque Pez de Montaña, del Valle de Uco, es una de las que puede quedar elegida virtualmente.

Cómo funciona la votación online

Serán los seguidores del Burgerpalusa quienes tendrán la posibilidad de definir cuáles son las cuatro hamburgueserías que completarán la grilla final.

La votación se realizará el 3 de septiembre a través de las redes sociales oficiales de @burgerpalusa.

Un desafío para Mendoza y el Valle de Uco

Tripp Burger, de San Rafael, y Burger Shoppe de Mendoza ya están camino a la cita que transcurrirá el 2 y 3 de octubre en el predio Tribuna Plaza del Hipódromo Argentino de Palermo, por eso hoy la atención se concentra en la fase de selección virtual.

Pez de Montaña representa a Mendoza en este gran festival de la hamburguesa. Foto: Instagram @burgerpalusa

Es que entre los participantes de todo el territorio nacional, los mendocinos que se la juegan son los de Pez de montaña. Este reconocido burguer bar con origen en La Consulta y sucursales en Tunuyán y Eugenio Bustos, sueña con conquistar el certamen con su medallón simple, doble queso cheddar, mayonesa, salsa royal y el toque crocante de cebolla crispy.

Los jueces prueban cada propuesta y así los participantes se la juegan en cada bocado. Foto: Instagram @burgerpalusa

Un voto para llegar a la cima

Para avanzar de etapa, Pez de Montaña apela al respaldo masivo de la comunidad mendocina en el entorno digital. “¿Tenés la mejor hamburguesa de Argentina? Es el momento de demostrarlo”, manifestaron desde la organización de BurguerPalusa a través de sus plataformas oficiales para encender la expectativa entre los fanáticos de este clásica especialidad culinaria.

La creación de Pez de Montaña busca representar a la gastronomía de Mendoza. Foto: Instagram @burgerpalusa

El historial reciente marca un antecedente de peso para la provincia de Mendoza, dado que en 2025 el máximo galardón quedó en manos de una reconocida hamburguesería de San Martín ubicada sobre la céntrica calle Juan B. Justo. Tras ingresar al podio en su tercer intento consecutivo, los anteriores campeones enviaron un mensaje de aliento a los actuales competidores: “No dejes de intentarlo, no abandones tu sueño”.

Más allá del resultado en la votación online, esta instancia representa una oportunidad clave para el intercambio profesional entre pares. Según destacaron los mendocinos que ganaron el certamen del año pasado, “el evento es una ocasión ideal para rodearse de referentes hamburgueseros” y potenciar el desarrollo de la gastronomía federal.