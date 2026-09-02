Juliana Awada mostró cuál es la nueva chaqueta en tendencia

La ex primera dama, Juliana Awada, sumó a su estilo una prenda versátil que es perfecta para las noches frescas. Mirá cuál es en la nota.

Juliana Awada, la empresaria textil y ex primera dama, sumó a su vestuario la barn jacket, una chaqueta de corte utilitario que eligió en versión denim azul y combinó con un jean gris, logrando un look sencillo fácil de replicar.

Esta prenda, cuyo nombre deriva del término inglés barn (granero), tiene sus orígenes en el ámbito rural y laboral, y se caracteriza por una silueta amplia, grandes bolsillos, tejidos resistentes y un corte que prioriza la comodidad y la libertad de movimiento, cualidades que la convirtieron en un clásico funcional con el paso del tiempo.

Más allá del denim, la barn jacket se encuentra también en versiones de gabardina, algodón encerado y otros materiales duraderos. Su liviandad, su versatilidad y la posibilidad de usarla como una capa intermedia la vuelve una aliada para cuando el clima no termina de definirse y el abrigo pesado todavía no es necesario.