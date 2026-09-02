Esta es la hamburguesa mendocina que debe ser votada para ser la mejor del país

La propuesta es del Valle de Uco y... ¡es una hamburguesa deliciosa! Está compitiendo en redes sociales por un lugar en la gran final de este desafío de gastronomía.

La gastronomía de Mendoza vuelve a posicionarse a nivel nacional gracias al impacto del festival BurguerPalusa 2026. En esta oportunidad, la hamburguesa mendocina busca ratificar su prestigio federal dentro de una competencia que reúne a los exponentes más destacados de todo el país.

El desafío del Valle de Uco en la escena nacional Camino a la cita que transcurrirá el 2 y 3 de octubre en el predio Tribuna Plaza del Hipódromo Argentino de Palermo, la atención se concentra en la fase de selección. Entre los participantes de todo el territorio nacional, los mendocinos que se la juegan son los de Pez de montaña. Este reconocido burguer bar con origen en La Consulta y sucursales en Tunuyán y Eugenio Bustos, sueña conquistar el certamen con su medallón simple, doble queso cheddar, mayonesa, salsa royal y el toque crocante de cebolla crispy.

Pez de Montaña representa a Mendoza en este gran festival de la hamburguesa. Foto: Instagram @burgerpalusa Un total de 34 locales compiten para integrar la selecta lista de 12 clasificados que estarán en el mega evento porteño, considerado el encuentro del rubro más relevante de Latinoamérica. Mientras cuatro cupos ya están asignados, ocho lugares se definen por votación digital este jueves 3 de septiembre. Allí, la propuesta de la provincia mide fuerzas frente a rivales como El humo del arce (Neuquén), Holy Burger (Choele Choel, Río Negro), MG.Burgers (Rosario, Santa Fe) y otros concursantes de Catamarca, Provincia de Buenos Aires, Luján y un segundo representante rionegrino.

Los jueces prueban cada propuesta y así los participantes se la juegan en cada bocado. Foto: Instagram @burgerpalusa Un voto para llegar a la cima Para avanzar de etapa, el equipo apela al respaldo masivo de la comunidad mendocina en el entorno digital. “¿Tenés la mejor hamburguesa de Argentina? Es el momento de demostrarlo”, manifestaron desde la organización de BurguerPalusa a través de sus plataformas oficiales para encender la expectativa entre los fanáticos de este clásica especialidad culinaria.

La creación de Pez de Montaña busca representar a la gastronomía de Mendoza. Foto: Instagram @burgerpalusa El historial reciente marca un antecedente de peso para la provincia de Mendoza, dado que en 2025 el máximo galardón quedó en manos de una reconocida hamburguesería de San Martín ubicada sobre la céntrica calle Juan B. Justo. Tras ingresar al podio en su tercer intento consecutivo, los anteriores campeones enviaron un mensaje de aliento a los actuales competidores: “No dejes de intentarlo, no abandones tu sueño”.