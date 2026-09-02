Cuenta regresiva para uno de los festivales gastronómicos más importantes de Argentina

Los festivales gastronómicos en Argentina gozan de buena salud... y un ejemplo es Bariloche a la Carta, que durante una década fue creciendo junto con la gastronomía que decidió contar. Primero puso el foco en los sabores, los cocineros y los productos de la ciudad. Después amplió la mirada hacia Río Negro, sus productores y sus diferentes regiones.

Lo cierto es que este encuentro se ha convertido en un punto de encuentro para la cocina patagónica. Y ahora, en su edición 2026, dará un nuevo paso: comenzar a mirar hacia todo el país.

Del 5 al 12 de octubre, BALC volverá a desplegar una semana en la que restaurantes, cocineros, productores y público se encontrarán alrededor de una misma idea: conocer un territorio también a través de lo que se produce y de lo que se come.

Porque Bariloche a la Carta hace tiempo dejó de ser solamente un festival gastronómico. En cada edición, la cocina funciona como una puerta de entrada a la producción, al turismo, a la cultura y al paisaje. Es el punto de encuentro entre quien produce un alimento, quien lo transforma en un plato y quien, del otro lado de la mesa, quiere saber qué historia hay detrás de ese sabor.

Uno de los grandes protagonistas volverá a ser el Circuito Gastronómico, que este año reunirá a alrededor de 100 restaurantes, bares, cervecerías, chocolaterías, casas de té y otros establecimientos de Bariloche.

Un grupo de cocineros barilochenses e invitados, en una de las ediciones anteriores de Bariloche a la Carta.

Durante toda la semana, cada uno presentará propuestas especialmente pensadas para BALC. Será una oportunidad para descubrir nuevos lugares, probar menús exclusivos y, también, volver a encontrarse con algunos de los clásicos que forman parte de la identidad gastronómica de la ciudad.

La agenda incluirá, además, clases magistrales, encuentros con cocineros, degustaciones, catas, pop ups y experiencias especiales que convertirán a Bariloche, una vez más, en una gran celebración de la cocina.

Las clases magistrales: un momento muy esperado. BALC

El punto de mayor convocatoria será la Feria BALC, que se realizará del 9 al 12 de octubre en el Centro Cívico. Durante cuatro jornadas, productores, emprendedores, cocineros y visitantes volverán a encontrarse en uno de los espacios más representativos del evento.

Río Negro, una provincia que también se cuenta a través de la comida

Si BALC nació mirando hacia Bariloche, con el tiempo se transformó también en una de las grandes vidrieras de la producción rionegrina.

Cada edición permite recorrer la provincia a través de sus sabores y descubrir la enorme diversidad que existe entre sus regiones: los vinos y productos del Alto Valle, las frutas, los frutos secos, los aceites, los chocolates, las cervezas, la pesca, las carnes y una extensa lista de productos que hablan tanto de gastronomía como de paisaje e identidad.

La feria se consolidó, en ese sentido, como un espacio de visibilidad y comercialización para productores y emprendedores que llegan a Bariloche para mostrar su trabajo ante miles de visitantes.

Una imagen aérea de la feria de BALC: impactante.

Pero la presencia de Río Negro no termina allí. Sus productos atraviesan las clases, las degustaciones y las propuestas de los cocineros, fortaleciendo uno de los vínculos que BALC busca construir desde sus orígenes: el que existe entre quien trabaja la materia prima y quien, finalmente, la transforma en una experiencia gastronómica.

BALC funciona así como un puente entre Bariloche y el resto de la provincia, y como una plataforma desde la cual Río Negro puede mostrar al país la diversidad y la calidad de su producción.

La gran novedad: Argentina se encuentra en Bariloche

La edición 2026 tendrá, sin embargo, una novedad que marcará el comienzo de una nueva etapa.

BALC presentará “Argentina se encuentra en Bariloche”, un programa de provincias invitadas que permitirá que, cada año, una región del país tenga una presencia protagónica dentro del evento.

La vocación federal ya venía apareciendo en las últimas ediciones, con la llegada de cocineros de provincias como Misiones, Chaco, Corrientes, Mendoza y Chubut, entre otras, y también con la participación del programa GustAR, impulsado por la Secretaría de Turismo de la Nación.

Esos encuentros permitieron que diferentes cocinas regionales llegaran a Bariloche para compartir productos, técnicas e historias con la gastronomía patagónica.

El programa de provincias invitadas busca ahora profundizar esa experiencia. La idea es que, en cada edición, una provincia pueda mostrar de manera integral su gastronomía, sus productos, sus cocineros, sus emprendimientos y también sus destinos turísticos.

En un país de una diversidad gastronómica extraordinaria, BALC quiere convertirse en uno de esos lugares donde las distintas cocinas argentinas puedan encontrarse, dialogar y mostrarse ante miles de personas.

Córdoba, la primera invitada

La primera provincia elegida para inaugurar esta nueva etapa será Córdoba.

Durante la Feria BALC, contará con un pabellón exclusivo de aproximadamente 120 metros cuadrados, con identidad visual propia y pensado para acercar al público sus productos regionales, productores gastronómicos, bodegas, emprendimientos y destinos turísticos.

Pero la propuesta cordobesa no quedará reducida a una presencia institucional.

Durante los cuatro días de la feria habrá degustaciones, venta de productos, activaciones y diferentes experiencias para conocer Córdoba a través de su gastronomía y, sobre todo, de las personas que trabajan todos los días para construirla.

El encuentro entre Córdoba y Bariloche también saldrá de los límites de la feria.

Entre el 5 y el 12 de octubre se realizarán pop ups que reunirán a cocineros cordobeses con referentes de la gastronomía barilochense. Serán encuentros pensados para cruzar productos, técnicas e identidades y crear propuestas únicas a partir del diálogo entre ambos territorios.

Los cocineros invitados también participarán de las clases y de distintas actividades centrales de BALC, mientras que los productos y destinos de Córdoba estarán presentes en diferentes instancias de comunicación y promoción del evento.

Un nuevo paso, sin dejar atrás lo construido

La llegada de una provincia invitada no busca modificar la esencia de Bariloche a la Carta, sino ampliar su universo.

El Circuito Gastronómico, la Feria BALC, los productores rionegrinos, las clases, las catas, los pop ups y las experiencias especiales seguirán siendo los grandes pilares de una propuesta que ya forma parte del calendario gastronómico argentino.

La incorporación de “Argentina se encuentra en Bariloche” suma una nueva dimensión: la posibilidad de que BALC sea, además de una gran celebración de Bariloche y Río Negro, un lugar de encuentro para las diferentes identidades gastronómicas del país.

Del 5 al 12 de octubre, la cocina volverá a ser la excusa. Pero detrás de cada plato, cada producto y cada copa habrá algo más: paisajes, historias, personas y territorios que llegan a Bariloche para encontrarse.

Y este año, por primera vez, Argentina también tendrá una invitada especial en la mesa: Córdoba.