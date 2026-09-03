Anses paga más por AUH en septiembre: cuánto se cobra y cuándo depositan

La AUH aumenta en septiembre y ya tiene definido su calendario de pagos. El monto cambia desde este mes y los depósitos comenzarán el martes 8.

Anses paga en septiembre $123.212,64 por hijo a los titulares de la AUH, luego de aplicar la retención mensual del 20%.

La Anses actualizó en septiembre el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH), una de las prestaciones que se ajustan todos los meses según la evolución de la inflación. Además, ya está definido el calendario de cobro según la terminación del DNI.

Con la actualización correspondiente a septiembre, el valor total de la AUH pasa a ser de $154.015,80 por hijo. Sin embargo, esa no es la cifra que los titulares reciben todos los meses en su cuenta.

¿Cuánto paga Anses por la AUH en septiembre? Como ocurre habitualmente, Anses paga mensualmente el 80% de la AUH y retiene el 20% restante. De esta manera, durante septiembre el depósito será de $123.212,64 por hijo. Los $30.803,16 restantes quedan acumulados y pueden cobrarse posteriormente mediante la presentación de la Libreta AUH, con la que se acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto total de septiembre asciende a $501.487,63, por lo que el pago mensual correspondiente al 80% se ubica alrededor de $401.190,10.

El calendario de Anses para la AUH comenzará el martes 8 de septiembre y finalizará el lunes 21. Calendario de pago de Anses para la AUH en septiembre Los pagos comenzarán el martes 8 de septiembre y se extenderán hasta el lunes 21, de acuerdo con la terminación del DNI del titular: