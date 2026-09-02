Los "acomodos" en la Justicia: el reclamo que los frenaría

Para el gremio de Judiciales, avanzar en el Convenio Colectivo de Trabajo de la Justicia es clave. La mirada de la Corte sobre la situación.

El Sindicato de Empleados Judiciales de Mendoza, conducido por Ricardo Babillón, encendió las alarmas tras convertirse en el único gremio estatal en rechazar la oferta salarial del Gobierno provincial para el segundo semestre. Más allá del reclamo puntual por los haberes, la conducción sindical colocó en el centro del debate una deuda institucional pendiente: la concreción del Convenio Colectivo de Trabajo para la Justicia, que obliga, entre otros puntos, para que todos los cargos sean por concursos y evitar lo que consideran desde el gremio "acomodos".

Desde la entidad aseguran que la falta de un marco normativo unificado no solo afecta los sueldos de la base, sino que perpetúa la discrecionalidad en el ingreso y ascenso dentro del Poder Judicial. Sobre este punto, Babillón lanzó, en diálogo con el programa After Oficce MDZ Radio, que: "Si logran concretar el Convenio Colectivo se terminan los regalos para los amigos, ya que cada cargo exigirá requerimientos claros y se acabará la costumbre de repartir categorías a fin de año", espetó.

La respuesta de la Corte sobre el convenio colectivo de Trabajo Fuentes judiciales aseguraron a este diario "que la Corte tiene voluntad para trabajar en el Convenio Colectivo de Trabajo" pero que "se ha retrasado el tratamiento por distintas razones".

Una de ellas, es que no están trabajando los dos gremios Judiciales en el Convenio Colectivo. La Asociación de Funcionarios Judiciales que representan las clases del 1 al 7 ya no están presentes en la mesa de diálogo, por lo tanto desde el máximo tribunal consideran que no se puede profundizar sólo desde la 8 a la 27 porque sería trabajar con una parte del personal.

El Convenio Colectivo de Trabajo fue una promesa de campaña del gremio que dirige Babillón. En 2024, luego del extenso paro de casi tres meses de los auxiliares fiscales, la Corte derogó una acordada judicial que le impedía participar de las paritarias y comenzó una serie de reuniones para avanzar con el Convenio.