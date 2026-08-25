Una terapia me ayudó a recordar los abusos de mi hermanastro y me permitió llevarlo ante la justicia

Advertencia: este escrito contiene detalles que para algunos podrían ser perturbadores.

Las hermanas Nikita Dallison y Mellissa Arkwright tenían solo seis y siete años cuando comenzaron a sufrir abusos por parte de su hermanastro Adrian Austin.

Pero mientras que Nikita, de 36 años, recordaba vívidamente los desgarradores detalles de lo que sucedió, Mellissa, de 35, no podía.

Fue solo cuando Nikita, con gran valentía, denunció los abusos a la policía en 2021 que Mellissa decidió someterse a un tipo de terapia verbal conocida como desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares (EMDR, por sus siglas en inglés).

Esto implica escuchar sonidos, dar golpecitos o encender luces intermitentes para recordar un evento traumático.

La terapia desbloqueó un recuerdo

"Necesitaba terapia porque mi salud mental se había descontrolado por completo... pero nunca entendí por qué", comentó Melissa.

"Es horrible cuando te sometes a ella, porque sientes absolutamente todas las sensaciones", agregó.

La terapia EMDR desbloqueó en Melissa un recuerdo específico que resultaría ser una parte crucial de las pruebas que llevaron a su hermanastro ante la justicia.

"Cuando estás recibienta la terapia puedes sentir el ambiente que había en la habitación (en el momento desbloqueado)", agrega.

Austin, que ahora tiene 45 años, fue encarcelado en julio con una pena de 17 años tras ser declarado culpable de seis cargos por tener relaciones sexuales con una niña menor de 13 años, que se clasificarían como violación según la legislación vigente sobre delitos sexuales en el Reino Unido.

También fue declarado culpable de cuatro cargos de agresión sexual y un cargo de actos indecentes con un menor entre 1997 y 2001.

"Todavía me resulta perturbador pensar en aquel día (en que fue declarado culpable) porque conseguimos justicia para esas niñas", dijo Mellissa.

"Fue algo surrealista y creo que nunca había llorado tanto como ese día".

"Fue como si me hubieran quitado un gran peso de encima", agregó.

"Sabía que todo había terminado. Ya no puede hacerle daño a nadie", remató.

Las víctimas de delitos sexuales gozan automáticamente de anonimato en el Reino Unido, pero ambas renunciaron a este derecho para poder compartir su historia.

Los abusos comenzaron después de que Austin se mudara a la casa familiar en Manchester a la edad de 10 años, tras haber vivido anteriormente con su padre.

"Se comportaba de forma inapropiada, nos pedía que le enseñáramos nuestra ropa interior y cosas así, y la situación escaló hasta llegar a los tocamientos", dijo Nikita, quien recuerda el "miedo, la confusión y el pavor" que sintió de niña.

En poco tiempo, comenzó a violarlas, dijo ella.

Tras años de silencio, Nikita decidió denunciar lo sucedido a la policía.

Sus hijos tenían la misma edad que ella cuando sufrió los abusos y no podía comprender cómo alguien podía ser tan cruel.

También creía que la salud mental de Mellissa se había deteriorado drásticamente al revivir los recuerdos del abuso, sin ser consciente de que no podía recordar lo que había sucedido.

La corroboración

El inspector Chris Preston, de la policía del Gran Manchester, dijo que primero entrevistó a Nikita antes de acercarse con delicadeza a Mellissa, quien estaba en medio de una crisis de salud mental y no recordaba el abuso.

Pero, a medida que avanzaba la investigación, Mellissa compartió el único recuerdo que había recuperado gracias a la terapia EMDR.

"Este tipo de terapia es nueva para nosotros y tuvimos que investigar un poco para averiguar qué significan exactamente esas siglas", dijo Preston.

"La terapia EMDR fue realizada por una persona que se convirtió en nuestro perito en el juicio".

"Su testimonio fue muy claro. Fue un testimonio increíble, ya que explicó la terapia EMDR con muchísima claridad", sostuvo el agente.

"Melissa fue capaz de recuperar un recuerdo muy específico".

"Pudo describir la habitación, los listones de la cama, el hueco entre los dientes de Adrian Austin cuando cometía sus horribles crímenes".

"Esta es una corroboración importantísima", añadió.

GMP Adrian Austin ha sido condenado a 17 años de prisión por el Tribunal de la Corona de Manchester.

Durante la investigación, también salió a la luz que Mellissa había concedido una entrevista a la policía en 1997 sobre los abusos, pero no se tomaron medidas adicionales.

Aunque se desconocen los detalles exactos de las circunstancias, la policía cree que sus padres denunciaron el abuso a los agentes, pero se pusieron del lado de Austin.

En 2021, la investigación de la policía del Gran Manchester reveló que sus padres estaban al tanto del abuso.

"'Lo que pasa en la familia se queda en la familia': ese era nuestro lema familiar, pero ya no", dijo Melissa.

"Siempre lo decían. Pero ahora, ya no me quedo callada".

"Siempre me llamaron mentirosa, dramática", continuó.

"Así que ahora es como, ya no me importa. Voy a decir lo que tengo que decir".

La entrevista en video de 1997, que fue hallada en una cinta VHS en un almacén policial repleto de cajas desde el suelo hasta el techo, también se utilizó como parte de las pruebas en el juicio.

Más tarde, Austin se mudó de la casa, pero continuó cuidando a Nikita y Mellissa en su piso de Manchester.

Fue interrogado en numerosas ocasiones por la policía, donde continuó negando su culpabilidad y alegando que las chicas nunca habían estado en su piso.

Pero Nikita pudo describir la distribución exacta de las habitaciones, que coincidía con los registros de vivienda.

"Sensación de alivio"

Para Nikita, fue un enorme alivio cuando el jurado emitió un veredicto de culpabilidad.

Dijo que también le reconfortaba saber que su hermana no recordaba todo lo que les había sucedido.

"Ni siquiera ahora hemos hablado de ello, porque soy muy consciente de que Melissa no tiene esos recuerdos", dijo Nikita.

"Eso me reconforta mucho, la verdad".

"Me pareció muy raro cuando me enteré. Pensé que simplemente lo estaba ocultando y que no quería decirlo".

"Sé que ahora sabe algunas cosas por lo que pasó en el juzgado, lo cual es triste, pero me consuela mucho que no las tenga en su memoria".

La detective Rebecca Lovekin dijo que las hermanas habían demostrado "un coraje, un apoyo y una entereza inmensurables durante este proceso".

"El simple hecho de denunciar estos delitos fue un paso enorme para ellas, y han perseverado hasta el final para que se haga justicia", agregó.

"Comprendemos que para ambas haya sido difícil que la investigación inicial de 1997, lamentablemente, no llegara tan lejos como debería haberlo hecho".

"Hemos reconocido este hecho con ambas chicas y nos hemos disculpado por la forma en que se llevó a cabo la investigación en su momento", recalcó.

"Desde entonces, hemos progresado y la forma en que investigamos el abuso sexual, en particular el abuso sexual histórico, ha evolucionado considerablemente, con una mayor comprensión de las experiencias de los sobrevivientes".

"La policía del Gran Manchester de hoy ha metido a Austin entre las rejas y ha hecho justicia".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC