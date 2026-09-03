Frío polar: a cuánto descenderán las temperaturas en el AMBA este fin de semana

El frío polar se prepara para avanzar sobre buena parte del país y dejar un fin de semana con temperaturas inusualmente bajas para septiembre. En el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ), el domingo podría comenzar con apenas 2 °C y una sensación térmica cercana a 0 °C, mientras que en el conurbano los registros podrían ser aún más bajos.

El pronóstico advierte que el ingreso de aire frío dejará marcas de hasta 10 °C por debajo de los valores habituales para esta época del año.

La mejora del tiempo que comenzó este jueves será apenas transitoria. Después de las lluvias y tormentas registradas durante la madrugada, que dejaron acumulados de hasta 10 milímetros y algunos reportes de granizo pequeño, se espera una disminución progresiva de la nubosidad.

Sin embargo, el viento del sudoeste continuará presente y las temperaturas comenzarán a descender. El cambio más marcado se sentirá desde la noche del viernes y, especialmente, durante el sábado y el domingo.

Este viernes será la jornada más confortable antes del ingreso del aire polar. El cielo se presentará mayormente soleado y no se prevén precipitaciones en Buenos Aires.

La mínima rondará los 7 °C y la máxima alcanzará aproximadamente los 17 °C. Será un día frío a fresco, pero con condiciones más agradables que las previstas para el fin de semana.

Hacia la noche comenzará a ingresar aire frío de características polares, que avanzará progresivamente sobre la región central del país.

Descenso térmico y viento

El sábado, en tanto, marcará el inicio del cambio más intenso. En la Ciudad de Buenos Aires se espera una mínima cercana a los 5 °C y una máxima que no superaría los 12 °C.

El viento del sudoeste podría alcanzar ráfagas de hasta 45 km/h, lo que generará un ambiente especialmente desapacible para quienes permanezcan al aire libre.

Durante la tarde y la noche podrían aparecer algunos chaparrones aislados. La probabilidad de lluvias será baja y los acumulados no superarían los 2 milímetros.

Frío polar el domingo

El domingo 6 será la jornada más fría del fin de semana. La temperatura podría descender hasta los 2 °C durante las primeras horas de la mañana en la Ciudad de Buenos Aires.

Con la presencia de vientos del sector sur, la sensación térmica se ubicaría en torno a 0 °C. En sectores del conurbano bonaerense, las temperaturas y sensaciones térmicas podrían registrar valores negativos.

La máxima apenas alcanzaría los 11 °C. También se mantendrá la posibilidad de chaparrones aislados, aunque con baja probabilidad de precipitaciones.

De acuerdo con el análisis de Garavaglia, el domingo dejará registros cercanos a 10 °C por debajo de lo normal para septiembre, en una irrupción de frío que tendrá características atípicas para la época.

Alerta amarilla por vientos intensos en Chubut

Mientras el aire polar avanza sobre la región central, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por vientos para sectores de Chubut.

El área bajo advertencia comprende Este de Mártires, Este de Telsen, Gaiman, Meseta de Biedma, Meseta de Florentino Ameghino y Meseta de Rawson.

Según el pronóstico, en la noche de este jueves, los vientos del sector oeste tendrán velocidades de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h. A partir del viernes, el viento rotará al sector sur y mantendrá velocidades similares, también con ráfagas superiores a los 90 km/h.

El nivel amarillo implica que la población debe informarse y tomar precauciones ante posibles inconvenientes ocasionados por el viento, especialmente en zonas expuestas.