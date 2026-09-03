Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires: cuándo dejará de llover y cómo estará el tiempo este finde

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la jornada de este jueves 3 de septiembre en algunas regiones de la Provincia.

La jornada de este jueves 3 de septiembre arranca inestable. Durante la mañana hay tormentas aisladas, una temperatura de 11°C y vientos leves del sector sudoeste, de entre 7 y 12 km/h en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El panorama cambia hacia la tarde, cuando el cielo pasará a estar parcialmente nublado y la probabilidad de lluvia caerá a 0%. La temperatura treparía hasta los 19°C, aunque el viento se hará sentir con más fuerza: entre 23 y 31 km/h desde el sudoeste, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Ya en la noche, el cielo quedará algo nublado, sin lluvias a la vista, con una temperatura de 12°C y vientos de entre 13 y 22 km/h, también con dirección predominante sudoeste.

Alerta amarilla por tormentas: qué zonas están bajo aviso El SMN activó una alerta de nivel amarillo para el corredor que integran Baradero, Ramallo, San Nicolás y San Pedro, vigente durante la mañana de este jueves. El organismo advirtió que el área "será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes", con acumulados de precipitación de entre 15 y 40 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual.

Pronóstico extendido: el fin de semana, con frío en aumento Después de la inestabilidad de este jueves, el SMN prevé un enfriamiento gradual en los próximos días, con el punto más bajo de la semana el domingo: