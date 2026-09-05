Banco Provincia ofrece créditos de hasta $100 millones para viviendas modulares

En un mercado donde reunir el anticipo suele ser una de las principales barreras, Banco Provincia incorporó una alternativa destinada a la compra de viviendas modulares. La propuesta permite financiar hasta el 100% del valor de la unidad, con un máximo de $100 millones y sin constituir una hipoteca sobre el inmueble.

La característica que diferencia a esta línea es su formato: se instrumenta mediante préstamos personales destinados exclusivamente a modelos ofrecidos por empresas de construcción modular adheridas. Por ese motivo, la operación no requiere la escritura de una garantía hipotecaria. El beneficio puede cubrir el precio completo de la vivienda, aunque no equivale a financiar cualquier propiedad. La información oficial presenta como destino la adquisición de la unidad modular y no menciona la compra del terreno donde será instalada.

El monto disponible alcanza los $100 millones y el plazo de devolución puede elegirse entre 12 y 96 cuotas, es decir, hasta ocho años. La entidad permite reunir hasta tres préstamos solicitados por personas diferentes para una misma operación. En ese caso, la suma de las financiaciones no puede superar el valor total de la vivienda modular.

Esta posibilidad abre la puerta a combinar ingresos dentro de una familia, pero cada solicitante debe atravesar la evaluación crediticia correspondiente y recibir la aprobación individual del banco. La cantidad finalmente otorgada dependerá de esa calificación, por lo que el tope publicado no implica que todos los interesados puedan acceder automáticamente al monto máximo.

La propuesta está disponible para clientes de Banco Provincia que superen el análisis de capacidad de pago. El primer paso consiste en elegir una vivienda dentro del catálogo de una empresa adherida. La constructora carga la operación y presenta las condiciones personalizadas del préstamo; si el cliente decide avanzar, recibe la oferta cerrada para revisarla y aceptarla desde Cuenta DNI o Home Banking BIP.

El circuito se realiza de manera digital, sin presentar papeles en una sucursal, y las cuotas se debitan mensualmente de la cuenta bancaria vinculada. La nómina de proveedores habilitados puede consultarse en el sitio oficial antes de iniciar la compra.

Imagen creada con IA MDZ

El punto clave: las cuotas se ajustan por UVA

La tasa nominal anual es del 9% para quienes acreditan sus haberes en Banco Provincia y del 15% para el resto de los clientes. Sin embargo, esos porcentajes no deben interpretarse como una cuota fija en pesos. El capital queda expresado en UVA y se actualiza mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia, relacionado con la evolución de la inflación. En consecuencia, tanto el saldo pendiente como el importe mensual pueden aumentar durante la vida del préstamo. La propia entidad advierte que los ingresos del solicitante podrían no crecer al mismo ritmo. Antes de aceptar, resulta necesario revisar la oferta definitiva, la primera cuota, el costo financiero total y el impacto que tendría una variación sostenida de la UVA sobre el presupuesto familiar.

La modalidad para casas industrializadas convive con otros créditos de vivienda del banco, entre ellos UVA Casa Propia, una línea hipotecaria para construcción, terminación, ampliación y refacción en territorio bonaerense. Esa opción ofrece plazos de hasta 240 meses y un máximo equivalente a 250.000 UVA, pero exige una garantía hipotecaria y responde a condiciones diferentes. En el caso de las viviendas modulares, la ventaja está en la financiación total de la unidad y en un trámite más corto; la contrapartida es un plazo máximo de ocho años, considerablemente menor. Para evaluar la conveniencia no alcanza con comparar tasas: también hay que contemplar el terreno, la preparación de la base, el traslado, la instalación, los servicios y cualquier gasto que no figure incluido en el precio ofrecido por la empresa.