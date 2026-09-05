Sociedad | Certificado Único de Discapacidad MDZ Sociedad 5 de septiembre de 2026 · 10:50 hs + Agregar MDZol en + Seguir en Agregá MDZol a tus medios preferidos en Google × El CUD es el certificado que debe ser renovado anualmente. El proyecto de ley busca eliminar la renovación en determinados casos Foto: Archivo Te puede interesar Plazo fijo hoy: cuánto paga por mes una inversión de $10 millones a 30 días Te puede interesar El Niño genera una inusual sucesión de 3 huracanes que avanzan por el Pacífico Archivado en Certificado Único de Discapacidad Discapacidad Argentina