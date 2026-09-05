El cambio horario en Chile que impacta directamente en Mendoza

A partir de este sábado, Chile volverá a su horario de verano, por lo que los relojes quedarán sincronizados con el huso horario de Argentina.

A partir de esta noche, Chile volverá a su horario de verano.

Este sábado por la noche, Chile retomará su horario de verano, por lo que los relojes se adelantarán una hora y quedarán alineados con el huso horario de nuestro país. El cambio se realizará cerca de la medianoche y afectará a casi todo el país trasandino.

La medida se explica a partir de la intención de contar con más horas de luz solar durante la tarde, un debate ampliamente extendido incluso en Argentina, donde el huso horario es una discusión que se retoma generalmente en invierno.

Con esta medida, Chile quedará alineado con el huso horario GMT -3, sincronizado los relojes con la Argentina. Esto también incidirá en la unificación de horarios en el funcionamiento del Sistema Integrado Cristo Redentor, que continúa operando con cronograma invernal. La decisión se mantendrá vigente hasta abril de 2027.

A partir de esta noche, el horario de Chile quedará sincronizado con el de Argentina. Cómo se llevará a cabo el cambio horario en Chile Según informaron, a las 23:59 de este sábado 5 de septiembre los relojes deberán adelantarse una hora, marcando la 01:00 del domingo 6 de septiembre.

Las autoridades trasandinas explicaron que la mayoría de los teléfonos, computadoras y demás dispositivos electrónicos cambiarán automáticamente, siempre y cuando tengan habilitada la opción en sus configuraciones.