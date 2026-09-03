Durísimo revés para Fernando Cerimedo en Bolivia: será trasladado a una cárcel de máxima seguridad

El consultor político Fernando Cerimedo será trasladado al penal de Chonchocoro , una cárcel de máxima seguridad ubicada en La Paz, Bolivia, donde deberá cumplir seis meses de prisión preventiva en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La Justicia boliviana confirmó el traslado, aunque la medida será discutida este viernes en una audiencia. Allí, la defensa de Cerimedo buscará impedir que sea llevado al nuevo penal y sostendrá que puede ejercer plenamente su derecho a la defensa desde Palmasola , donde permanece actualmente detenido.

Cerimedo, quien fue c onsultor del presidente argentino Javier Milei y actualmente se desempeña como asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz , enfrenta dos causas judiciales que avanzan en paralelo.

Además de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, Cerimedo cumple en Palmasola otra prisión preventiva por el presunto delito de tentativa de femicidio . La causa se inició a partir del ataque perpetrado por sicarios contra su expareja, Nadia Beller , ocurrido el pasado 17 de agosto.

La situación judicial de Cerimedo también quedó bajo la lupa en Chile . La Cámara de Diputados de ese país creó una comisión especial investigadora para determinar si desde 2020 se utilizaron mecanismos de manipulación algorítmica y campañas de desinformación mediante cuentas automatizadas durante distintos procesos electorales y plebiscitarios.

Dentro de esa investigación, los legisladores buscan establecer si Cerimedo tuvo participación en la campaña por el rechazo al plebiscito constitucional de 2022, vinculada con sectores del Partido Republicano, espacio fundado por el actual presidente chileno, José Antonio Kast.

La comisión fue impulsada por el diputado José Montalva, del Partido por la Democracia (PPD). Al momento de ser votada, la iniciativa obtuvo 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención, por lo que superó el mínimo de 62 apoyos necesarios para su aprobación.

Qué dijo José Antonio Kast sobre Cerimedo

El presidente de Chile negó cualquier vínculo entre su gobierno y el consultor argentino: "El gobierno no trabaja, no tiene asesorías con este señor". De esta manera, el mandatario buscó despegar a su administración de Cerimedo, mientras el Congreso chileno avanza con la investigación.