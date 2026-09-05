Quién era Gabriel Ansiaume, el enólogo mendocino que falleció en el Mont Blanc

Gabriel Ansiaume tenía 39 años y era una figura conocida y querida dentro del ambiente vitivinícola de Mendoza. Enólogo y licenciado en Enología, construyó una trayectoria que combinaba experiencia internacional, trabajo en bodegas y proyectos propios. Es por eso que su muerte durante un accidente en el macizo del Mont Blanc conmocionó al mundo del vino de la provincia.

La trayectoria de Gabriel Ansiaume Ansiaume se había formado en la Universidad Maza, donde primero se graduó como enólogo y luego como licenciado en Enología. Su carrera profesional tuvo una etapa en Europa, trabajando durante 2013 en Chateau Peneau, en Francia, y al año siguiente obtuvo certificaciones en viticultura y enología en L'école du vin.

Desde 2015 se desempeñaba como enólogo en Bodega Dos Familias, ubicada en Carrodilla. A lo largo de los años también participó de distintos proyectos vinculados al mundo vitivinícola, entre ellos La Giostra del Vino, una iniciativa con presencia en Mendoza y Eslovenia que le permitió consolidarse como uno de los jóvenes referentes del sector.

El enólogo mendocino falleció a los 39 años tras un trágico accidente. Instagram Durante la pandemia, junto a su colega y amigo Federico Vargas Arizu, creó la línea Contrabando, elaborada en Bodegas Tierras Altas. En 2023 dio otro paso en su carrera al lanzar Vinos Rattus, su propia marca, con la que buscó plasmar una identidad personal en cada etiqueta.

El nombre de ese proyecto estaba relacionado directamente con el apodo con el que era conocido en el ambiente: "Rata". Bajo esa misma mirada nació también Polivalente, una línea que Ansiaume definía como una propuesta dinámica, en la que buscaba respetar las notas originales de la fruta y, al mismo tiempo, dejar espacio para la creatividad.