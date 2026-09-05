Quién era Gabriel Ansiaume, el enólogo mendocino que falleció en el Mont Blanc
El enólogo, de 39 años, murió en un trágico accidente mientras descendía del Mont Blanc, en Francia.
Gabriel Ansiaume tenía 39 años y era una figura conocida y querida dentro del ambiente vitivinícola de Mendoza. Enólogo y licenciado en Enología, construyó una trayectoria que combinaba experiencia internacional, trabajo en bodegas y proyectos propios. Es por eso que su muerte durante un accidente en el macizo del Mont Blanc conmocionó al mundo del vino de la provincia.
La trayectoria de Gabriel Ansiaume
Ansiaume se había formado en la Universidad Maza, donde primero se graduó como enólogo y luego como licenciado en Enología. Su carrera profesional tuvo una etapa en Europa, trabajando durante 2013 en Chateau Peneau, en Francia, y al año siguiente obtuvo certificaciones en viticultura y enología en L'école du vin.
Desde 2015 se desempeñaba como enólogo en Bodega Dos Familias, ubicada en Carrodilla. A lo largo de los años también participó de distintos proyectos vinculados al mundo vitivinícola, entre ellos La Giostra del Vino, una iniciativa con presencia en Mendoza y Eslovenia que le permitió consolidarse como uno de los jóvenes referentes del sector.
Durante la pandemia, junto a su colega y amigo Federico Vargas Arizu, creó la línea Contrabando, elaborada en Bodegas Tierras Altas. En 2023 dio otro paso en su carrera al lanzar Vinos Rattus, su propia marca, con la que buscó plasmar una identidad personal en cada etiqueta.
El nombre de ese proyecto estaba relacionado directamente con el apodo con el que era conocido en el ambiente: "Rata". Bajo esa misma mirada nació también Polivalente, una línea que Ansiaume definía como una propuesta dinámica, en la que buscaba respetar las notas originales de la fruta y, al mismo tiempo, dejar espacio para la creatividad.
El accidente en el Mont Blanc
El viaje que terminó en tragedia comenzó por motivos laborales: Ansiaume se encontraba en Europa por trabajo y, durante su estadía en Francia, decidió salir a recorrer la montaña junto a un primo, también argentino y radicado en ese país.
Ambos se dirigieron a la Aiguille du Peigne, una de las conocidas agujas de Chamonix, dentro del macizo del Mont Blanc, cuya cumbre supera los 3.100 metros. Según la reconstrucción realizada por el Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña de Chamonix, habían completado el ascenso sin inconvenientes y el accidente ocurrió durante el descenso, mientras realizaban un rapel.
Por causas que todavía son investigadas, los dos montañistas resbalaron y cayeron hacia el corredor de los Papillons. Una de las hipótesis apunta a que el accidente se produjo en un tramo sin anclaje, cuando ya se habían desenganchado de las clavijas. Un mínimo desequilibrio habría provocado que ambos perdieran pie y se precipitaran al vacío.
Cuando los equipos de rescate llegaron al lugar, Ansiaume ya había fallecido como consecuencia de las heridas provocadas por la caída. Su compañero sobrevivió y fue trasladado en helicóptero hasta el hospital de Sallanches, donde permanece internado.