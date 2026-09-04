Tragedia: un enólogo mendocino falleció en el macizo de Mont Blanc

La noticia atravesó este jueves a Mendoza y, especialmente, al mundo del vino, que se volcó a las redes sociales con amargura y estupor: Gabriel Ansiaume, un reconocido y querido enólogo mendocino de 39 años, falleció durante una actividad de montaña en la zona del norte de Francia.

Pero la dimensión de la tragedia comenzó a reconstruirse con mayor precisión a partir de la información publicada en Francia, donde medios locales y nacionales siguieron el operativo de rescate en una de las zonas más emblemáticas —y técnicas— del macizo del Mont Blanc.

El accidente no ocurrió en la cumbre del Mont Blanc ni durante su ascenso por una de las rutas tradicionales. La tragedia se produjo en la Aiguille du Peigne , una de las famosas agujas de Chamonix, situada en el macizo del Mont Blanc y con una altura de 3.192 metros.

Allí, una cordada integrada por dos argentinos sufrió una caída que terminó siendo fatal para uno de ellos. Ese alpinista era Gabriel Ansiaume.

La información publicada por el diario regional francés Le Dauphiné Libéré sitúa el accidente alrededor de las 10 de la mañana del jueves 3 de septiembre, en las alturas de Chamonix, en el departamento de Alta Saboya.

Los dos argentinos estaban escalando la vía normal de la Aiguille du Peigne, un itinerario clásico de las agujas de Chamonix, cuando por razones que todavía deberán determinarse perdieron el control.

En el lenguaje del montañismo francés, la cordada “a dévissé”: los escaladores se deslizaron o perdieron pie en la pared y comenzaron una caída que se prolongó durante varias decenas de metros.

Finalmente, ambos quedaron detenidos en el couloir des Papillons, el corredor de los Papillons.

Otros alpinistas que se encontraban en la zona, sobre la arista de los Papillons, advirtieron la situación y dieron inmediatamente el alerta.

El Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña de Chamonix (PGHM) movilizó un operativo de rescate con apoyo del helicóptero de Seguridad Civil Dragon 74.

Gabriel murió en el lugar

Cuando los equipos de rescate llegaron hasta la cordada accidentada, ya no pudieron hacer nada por uno de los dos hombres.

Los medios franceses informaron que el alpinista fallecido tenía 39 años y murió como consecuencia de la caída. Su cuerpo fue recuperado y trasladado a Sallanches.

El segundo integrante de la cordada sobrevivió, pero sufrió heridas graves. Según Le Dauphiné Libéré, presentaba, entre otras lesiones, un traumatismo en la columna y fue evacuado por vía aérea al hospital de Sallanches, en Alta Saboya.

Las publicaciones francesas no identificaron públicamente a las víctimas por sus nombres, pero la información difundida en Mendoza confirmó posteriormente que el alpinista argentino de 39 años fallecido era Gabriel Ansiaume.

Lo que todavía no se sabe

La reconstrucción publicada en Francia aporta un dato clave para entender la tragedia: las causas exactas del accidente todavía no están establecidas.

Las fuentes francesas hablan de una caída o deslizamiento de la cordada y no confirman, por el momento, hipótesis más específicas que comenzaron a circular sobre un posible inconveniente durante un descenso o una maniobra determinada.

Hasta ahora, lo confirmado es que ambos argentinos se encontraban realizando una escalada en la Aiguille du Peigne, que la cordada cayó varias decenas de metros y que terminó en el corredor de los Papillons. El motivo concreto por el que se produjo la caída todavía deberá ser establecido.

Un escenario emblemático del alpinismo francés

La Aiguille du Peigne forma parte del conjunto de las célebres agujas de Chamonix, en el corazón del macizo del Mont Blanc.

Con sus 3.192 metros de altura, es una montaña reconocida dentro del universo del alpinismo y cuenta con varias rutas de escalada. La propia prensa francesa describe la vía en la que se produjo el accidente como una ascensión clásica y frecuentada por montañistas.

Pero la familiaridad de un itinerario dentro del mundo de la escalada no elimina las dificultades propias de la alta montaña.

La Aiguille du Peigne se encuentra en un entorno de paredes rocosas, aristas y corredores que requieren una progresión técnica y donde una pérdida de equilibrio puede tener consecuencias dramáticas.

En este caso, la caída terminó en el couloir des Papillons, uno de los corredores de la montaña.

Un verano especialmente complejo en el macizo del Mont Blanc

La muerte de Ansiaume se produjo, además, después de un verano particularmente difícil para la seguridad en el macizo.

Durante las últimas semanas, la prensa francesa y las autoridades locales habían advertido sobre la inestabilidad de numerosas zonas de montaña, en un contexto de altas temperaturas y desprendimientos de rocas.

El calor excepcional del verano aceleró el deshielo y afectó la estabilidad de sectores de alta montaña. En agosto, incluso se registraron restricciones y cierres de algunos refugios y rutas tradicionales debido al riesgo de desprendimientos.

Sin embargo, en el caso de la tragedia de Ansiaume, las fuentes francesas consultadas no atribuyen el accidente a una caída de piedras ni a las condiciones climáticas. La información oficial disponible hasta el momento habla de una cordada que perdió el control y cayó durante su progresión en la pared.

El posteo realizado en Instagram de su amigo y socio Federico Vargas Arizu.

La conmoción en Mendoza

Mientras en Francia se desarrollaba el operativo de rescate y los medios locales informaban sobre la muerte de un alpinista argentino de 39 años, la noticia comenzó a llegar a Mendoza.

Gabriel Ansiaume era una figura muy querida dentro de la industria vitivinícola. Su muerte generó una inmediata conmoción entre colegas, amigos y referentes del sector.

En los últimos años había desarrollado distintos proyectos vinculados al mundo del vino, entre ellos la línea Contrabando, de Bodegas Tierras Altas, junto a su amigo y colega Federico Vargas Arizu.

Gabriel Ansiaume había llegado a Francia por motivos laborales y, durante su estadía, decidió aprovechar su vínculo con la montaña para realizar una escalada junto a otro argentino.