Monotributo 2026: qué obras sociales aceptan afiliados y cómo elegir

Elegir una obra social dejó de ser un paso automático para quienes se inscriben en el monotributo . El aporte destinado a la cobertura médica está incluido en la cuota mensual, pero solo puede derivarse a entidades habilitadas. En septiembre de 2026, el registro oficial reúne 42 alternativas para estos contribuyentes.

El padrón puede modificarse por incorporaciones, bajas o cambios en las condiciones de los agentes de salud. La novedad de esta actualización es la salida de la Obra Social de Vareadores, que figuraba en versiones anteriores. Por eso, antes de iniciar una afiliación o cambiar de cobertura, es necesario revisar el registro de la Superintendencia de Servicios de Salud .

También aparecen la Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada, Mutual Médica Concordia, AMPES, MET Córdoba, Privamed, AMCI, Administración Recursos para Salud y Amsterdam Salud. Algunas entidades tienen una presencia concentrada en determinadas provincias, por lo que integrar el padrón no significa necesariamente que dispongan de prestadores en todo el país.

La cantidad de clínicas, consultorios y farmacias disponibles suele ser más importante que el nombre de la entidad. La Superintendencia de Servicios de Salud recomienda comprobar si el agente tiene cobertura en la zona de residencia, revisar su cartilla y conocer los canales que ofrece para solicitar turnos o realizar consultas. También conviene averiguar si cobra planes complementarios, qué sanatorios atienden urgencias y cómo funciona la autorización de estudios. Cuando se incorporan familiares, debe analizarse el costo adicional y confirmar que todos queden registrados correctamente.

El monotributista que realiza su primera inscripción elige un agente habilitado durante el alta en ARCA. Si ya cuenta con cobertura y desea cambiarla, puede ingresar al servicio “Mi SSSalud” con clave fiscal de nivel 3, seleccionar “Nueva opción” y completar los datos solicitados. La elección puede realizarse cada 365 días y obliga a permanecer, como mínimo, un año en la entidad seleccionada. El cambio entra en vigencia el primer día del mes siguiente a su confirmación. Hasta entonces, la obra social de origen debe continuar prestando atención al titular y a su grupo familiar declarado.

Cuánto se destina a la cobertura médica

Desde el 1° de agosto de 2026, el componente de obra social para la categoría A es de $25.694,55 mensuales, mientras que la cuota completa asciende a $49.527,18. Los importes aumentan en las categorías superiores. El cuadro vigente de ARCA aclara que esos valores corresponden a una afiliación individual y que debe pagarse un aporte adicional por cada adherente incorporado.

La elección digital no completa por sí sola la afiliación. Después del alta, la persona debe comunicarse con la entidad seleccionada y presentar la documentación que le soliciten. ARCA informa que habitualmente se requieren el DNI, el último comprobante de pago, el formulario 184/F y la credencial F.152. Los agentes incluidos en el registro no pueden rechazar a un monotributista por su condición. Si aparecen trabas para completar el ingreso o acceder a las prestaciones, el afiliado puede iniciar un reclamo ante la Superintendencia.