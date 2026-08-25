Monteviejo denunció a su histórico enólogo: millones en juego y acusaciones cruzadas

Lo que por años fue uno de los tándems más fructíferos del vino argentino, hoy ha terminado en un conflicto judicial con millones en el medio y graves acusaciones de un lado y del otro. Es que por los tribunales mendocinos se está dirimiendo por estos días una causa que enfrenta a Monteviejo con quien fue su enólogo y su cara visible por más de 20 años, Marcelo Pelleriti .

De capitales franceses, la bodega denunció en lo civil y en lo comercial al enólogo por presuntas maniobras ocurridas durante el período en que ocupó cargos de responsabilidad dentro de la compañía. El conflicto, que enfrenta versiones contrapuestas sobre la administración de sociedades, exportaciones y operaciones de venta de vino, involucra a empresas vinculadas a Pelleriti y a otros directivos que formaron parte de la estructura de Monteviejo.

Puntualmente,la denuncia pasa por presuntas irregularidades en una serie de operaciones de venta y exportación de vino. Monteviejo sostiene que parte de sus vinos fue comercializada a través de empresas vinculadas a Pelleriti y que el dinero de esas ventas no regresó a la bodega. Pelleriti, en cambio, rechaza esa acusación y sostiene que la propia Monteviejo administraba una de las sociedades involucradas y que nunca rindió las cuentas correspondientes.

De acuerdo a la denuncia, esto habría tenido lugar entre los años 2020 y 2021, entre otros, y en el medio aparecen sociedades, contratos, notas de crédito y otras operaciones. En el fuero civil, la demanda ya se encuentra en su etapa de definición, mientras que en lo penal, la investigación de los hechos está en manos del fiscal Juan Ticheli.

La demanda civil iniciada por Monteviejo gira principalmente alrededor de operaciones de exportación y venta que, según la bodega, se realizaron a través de Marcelo Pelleriti Wines S.A. (MPW) y de Go Wine LLC. La explicación de la firma es que la bodega ponía la uva, elaboraba el vino, aportaba sus instalaciones y financiaba los distintos costos necesarios para producir, fraccionar y comercializar las botellas. Luego, empresas vinculadas a Pelleriti intervenían en la venta y exportación de esos vinos.

Según la posición de Monteviejo, el problema apareció después de la venta. La bodega sostiene que hubo operaciones en las que el dinero fue cobrado por las sociedades que intervenían en la comercialización, pero que esos fondos nunca fueron transferidos ni rendidos a Monteviejo.

A la derecha, Elise Trebier, quien comanda hoy Monteviejo.

Ese es uno de los principales reclamos del expediente civil. Monteviejo también cuestiona que algunas exportaciones se hayan realizado a nombre de MPW y bajo marcas que, según sostiene, no pertenecían a la bodega. A eso suma el argumento que Pelleriti era, además, el gerente general de la empresa y las restantes personas investigadas tampoco eran terceros ajenos a la misma, sino profesionales que, por las funciones que desempeñaban, gozaban de acceso a información, relaciones comerciales, manejo de fondos y aspectos centrales del funcionamiento del negocio.

Incluso, lo compararon con el famoso "Caso Gauchezco", en el que la justicia provincial condenó al enólogo y al gerente comercial de una firma de capitales extranjeros a afrontar un cuantioso resarcimiento por daños producidos en sus funciones.

En contrapartida, la defensa de Pelleriti sostiene que no existieron exportaciones o ventas impagas en los términos que plantea Monteviejo. Su posición es que la relación comercial entre las partes era diferente y que la propia bodega administraba MPW durante el período en el que se realizaron las operaciones hoy cuestionadas.

Por eso, la defensa sostiene que Monteviejo no puede presentarse simplemente como una empresa que entregaba el vino a un tercero para que lo vendiera. Según esa versión, la operatoria respondía a una estructura comercial más amplia, conocida por las partes y vinculada a un negocio conjunto.

La palabra de Marcelo Pelleriti

Al ser consultado por MDZ Online sobre la denuncia, el enólogo que acaba de presentar en el mercado los vinos de su nuevo proyecto Pelleriti Priore, no solo negó las acusaciones de estafa y que espera que “se conozca la verdad”, sino que aseguró que Monteviejo lo desvinculó luego de intentar quedarse con su empresa y que su rol siempre estuvo ligado a lo enológico y productivo, más que lo administrativo.

“La verdadera historia es que Monteviejo intentó quedarse con el 100% de mi empresa, Marcelo Pelleriti Wines, ofreciéndome a cambio solamente una participación de entre el 4% y el 5% en Monteviejo. Se trató de una propuesta absolutamente leonina y perjudicial para mis intereses. Como no acepté ese acuerdo, fui desvinculado violentamente con malos tratos hacia mi persona”, relató.

El rockstar enológico afirmó que tras esa negativa fue que se dio su salida, en términos asimétricos. “Posteriormente, firmé un convenio de salida que también fue leonino y claramente favorable a Monteviejo. Lo acepté únicamente porque necesitaba terminar con aquella pesadilla y poder continuar con mi vida y mi actividad profesional. Ese convenio establecía una forma para que ambas partes siguieran sus respectivos caminos. Sin embargo, hoy me veo obligado a enfrentar una serie de denuncias y demandas que constituyen un nuevo intento de Monteviejo por apropiarse de mi nombre”, aclaró.

“Esta es una lucha profundamente desigual: la de una poderosa compañía respaldada por un enorme poder económico contra un enólogo que dedicó más de veinte años de su vida a construir y prestigiar su marca. Es, literalmente, la historia de David contra Goliat. Monteviejo utiliza todos sus recursos económicos y judiciales contra quien se negó a entregarle su empresa y decidió defender su nombre, su trabajo y el legado construido durante toda una vida”, argumentó Pelleriti.

Para él, este conflicto pone de manifiesto una cuestión que trasciende su caso: “El enfrentamiento entre el valor de la marca personal de los profesionales de la enología y las grandes estructuras corporativas de la industria del vino. Mi trayectoria profesional ha sido construida durante décadas de trabajo, tanto en Argentina como en el exterior, alcanzando reconocimiento y trascendencia internacional. Mi nombre, mi prestigio profesional y el lugar alcanzado por mi trabajo dentro de la vitivinicultura son el resultado de toda una vida dedicada al vino y constituyen un patrimonio profesional que tengo el derecho de defender”, planteó.

Volviendo al eje central de la denuncia, Pelleriti aseguró que existe documentación que respalda que la gestión administrativa de MPW era ejercida por la propia administración de Monteviejo. “La bodega no puede presentar ahora a la sociedad como una empresa ajena que actuaba de manera independiente ni atribuirme decisiones administrativas que no estuvieron bajo mi gestión directa”, recalcó.

“Los asuntos administrativos y comerciales que hoy se discuten están siendo analizados por contadores, abogados y profesionales especializados. Mi responsabilidad y dedicación estuvieron siempre concentradas en los aspectos enológicos, ámbito en el que trabajé durante más de veinte años para Monteviejo”, sostuvo.

Y para cerrar, sumó: “Gracias a Dios, no estoy solo. Cuento con un gran equipo de profesionales que trabajan incansablemente para que se conozcan la verdad y la realidad documentada de los hechos. Sé que enfrentar a un gigante no es fácil, pero también sé que el poder económico no está por encima de la verdad ni de la justicia. Confío plenamente en que esta situación se resolverá conforme a derecho y que finalmente se hará justicia”.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

La demanda penal

El caso se dirime en otro frente, el penal. Según la documentación aportada por Monteviejo, Pelleriti fue imputado en una investigación por una presunta administración fraudulenta. Esto no significa que exista una condena ni que la Justicia haya determinado que los hechos denunciados efectivamente ocurrieron. La imputación es parte de una investigación en marcha, en la que deberán analizarse pruebas y determinarse las responsabilidades que eventualmente correspondan.

La investigación busca establecer si algunas personas que tenían responsabilidades dentro de Monteviejo pudieron haber tomado decisiones o realizado operaciones que terminaron perjudicando económicamente a la empresa. Una de las operaciones bajo análisis está relacionada con ventas de vino de la bodega a sociedades vinculadas, según la denuncia, a personas que integraban la conducción de la compañía.

La bodega sostiene que esas operaciones involucraron a MP Trade & Consulting S.A. y Kauzo Estates S.A., actualmente Uco Valley Wines S.A. Según la acusación, el vino salió de Monteviejo, pero el dinero que debía ingresar como pago no habría llegado efectivamente a la empresa. La discusión incluye la utilización de notas de crédito para cerrar esas operaciones, un punto que forma parte de lo que deberá analizar la investigación.

Así, con la investigación a cargo de Ticheli, la Justicia mendocina deberá determinar si hubo una venta real, si existió un pago efectivo y si Monteviejo recibió o no una contraprestación por el vino que salió de su patrimonio.

La causa penal también analiza un préstamo de dinero realizado desde Monteviejo a Kauzo Estates S.A., hoy Uco Valley Wines S.A. Según la versión de la bodega, el punto que genera cuestionamientos es el lugar que habría ocupado Pelleriti dentro de esa operación. Monteviejo sostiene que, en ese momento, se encontraba vinculado tanto a la empresa que entregaba el dinero como a la sociedad que lo recibía.

De acuerdo a la documentación presentada por la bodega, el préstamo nunca habría sido devuelto ni posteriormente reclamado. Ese hecho también forma parte de la investigación y será uno de los aspectos que deberán ser analizados por la Justicia para determinar si existió o no un perjuicio para Monteviejo.

La relación de Monteviejo y Pelleriti

Fundada en 1998 por Catherine Péré-Vergé con el asesoramiento de Michel Rolland, Monteviejo fue la primera de las bodegas en construirse dentro del proyecto de Clos de los Siete. La llegada de Marcelo Pelleriti a la enología del proyecto se dio en los primeros años y en más de dos décadas ayudó con sus vinos a construir una marca reconocida internacionalmente.

Durante su carrera, el enólogo se convirtió en una leyenda en el vino argentino con logros personales y colectivo que lo posicionaron como un referente de la profesión. Entre su palmarés se encuentra el ser el primer profesional de nuestro país en conseguir 100 puntos Parker (aunque lo consiguió con un vino extranjero). En el medio también fue elegido por varias estrellas para desarrollar su vino y creó el icónico festival Wine Rock, que en sus primeros años estuvo ligado a Monteviejo.

En una relación recíproca, su espacio en la bodega ayudó a su crecimiento profesional tanto así como su talento al crecimiento de la marca y su reconocimiento internacional.

Tras 23 años en las operaciones diarias de Monteviejo y los proyectos franceses Chateau La Violette y Chateau Le Gay en Burdeos, que la familia tenía en Burdeos, donde Pelleriti fue el responsable de la dirección enológica y viajaba cada temporada a coordinar la cosecha, el enólogo decidió dejar su rol de su rol de Director Enológico, para dar lugar a nuevos talentos.

Pese a que en ese momento la idea no era la de una salida definitiva, sino la de la continuidad de la colaboración desde otro rol, por las diferencias entre la conducción de Catherine Péré Vergé y su hija Elise Trebier, quien hoy comanda la empresa, la relación se rompió completamente, al punto de hoy llegar a las disputas judiciales.