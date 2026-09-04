Cuándo se instalan los clásicos Kioscos Estudiantiles en Maipú: la edición 41 llega pronto con mucha diversión en primavera

Más de 50 cursos avanzan en la organización de los puestos tras someterse a capacitaciones clave sobre manipulación de alimentos.

La Plaza 12 de Febrero volverá a ser el punto de encuentro para 55 promociones secundarias. / Maipú Municipio

La fiesta estudiantil más representativa del departamento de Maipú ya tiene calendario confirmado. En esta oportunidad, la tradicional celebración de los Kioscos vivirá su edición número 41, reuniendo a 55 promociones secundarias que transitan su último año de cursada.

Los alumnos asistieron a capacitaciones obligatorias sobre higiene y manipulación de alimentos. Maipú Municipio Una celebración clásica que cada año se instala en Maipú Aunque el punto de encuentro será la emblemática Plaza Departamental 12 de Febrero, el trabajo comenzó semanas atrás dentro de las instituciones educativas. Allí, los alumnos planifican la estética, la logística y la oferta que desplegarán ante la comunidad.

Cada grupo diseñará e intervendrá su espacio basándose en una temática elegida. Maipú Municipio El montaje de las estructuras comenzará el miércoles 23 de septiembre en el espacio público. En tanto, el inicio formal de las ventas y la apertura al público quedaron fijados para el jueves 24 a las 8 de la mañana, extendiéndose la actividad durante el viernes 25 y el sábado 26.

Con la intención de brindar un marco seguro, la Municipalidad de Maipú mantuvo encuentros preparatorios con las escuelas para fijar pautas de convivencia. Además, los estudiantes debieron realizar talleres obligatorios, incluyendo el curso de manipulación segura de alimentos para operar los puestos gastronómicos.

La festividad estudiantil de Maipú celebra más de cuatro décadas reuniendo a las familias. Maipú Municipio Detrás de cada estand hay un proceso de aprendizaje donde los jóvenes distribuyen tareas, asumen responsabilidades y aplican nociones de emprendedurismo. De esta manera, el evento busca consolidar un espacio de integración entre distintas promociones.