Accidente en Maipú: un camión volcó en el Acceso Este y tres personas resultaron heridas

El rodado circulaba hacia el este cuando perdió el dominio al ingresar al desvío ubicado a la altura de calle Las Margaritas. Los tres ocupantes fueron asistidos en el lugar

Tres personas resultaron heridas en un fuerte accidente ocurrido durante la noche del miercoles, luego de que un camión Mercedes Benz terminara volcando en el Acceso Este, en Maipú, luego de que su conductor perdiera el dominio mientras ingresaba a un desvío ubicado a la altura de calle Las Margaritas. Los heridos no debieron ser trasladados a un centro asistencia.

El siniestro ocurrió cerca de las 22.30, cuando el transporte circulaba en sentido este. Al llegar al sector del desvío, por causas que todavía son materia de investigación, el conductor perdió el control y el camión terminó volcando sobre la calzada.

Sufrieron heridas leves En el vehículo viajaban tres personas, quienes fueron asistidas por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Los ocupantes presentaban politraumatismos leves, aunque ninguno necesitó ser trasladado a un centro médico.

Al conductor se le realizó el correspondiente control de alcoholemia, que arrojó 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.