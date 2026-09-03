Accidente en Luján de Cuyo: perdió el control del auto, volcó y chocó a un trabajador de una bodega

La víctima realizaba tareas de mantenimiento cuando fue impactándo por el vehículo. Tras el accidente, fue trasladado de emergencia al Hospital Central.

Tras el accidente, el conductor del rodado fue trasladado con una grave herida en una pierna hasta el Hospital Central. (foto ilustrativa).

Un grave accidente ocurrido durante la mañana en Luján de Cuyo terminó con un trabajador de 56 años herido de gravedad, luego de que fuera embestido por un automóvil que perdió el dominio mientras circulaba por calle Brandsen y terminó volcando. El hombre realizaba tareas de mantenimiento cuando quedó en medio de la trayectoria del vehículo.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 8.30, en Calle Brandsen al 1600 . Por motivos que son materia de investigación, el conductor del vehículo, de 37 años, perdió el dominio del rodado mientras avanzaba por la zona y el rodado terminó volcando.

Sufrió heridas en una pierna Durante la maniobra, el automóvil impactó contra el trabajador de una bodega, quien quedó lesionado como consecuencia del violento episodio.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó hasta el lugar y asistió al hombre. Los médicos determinaron que presentaba un politraumatismo grave en la pierna derecha, por lo que ordenaron su traslado de urgencia al Hospital Central.

El conductor del Suzuki, en tanto, fue sometido al correspondiente control de alcoholemia, que arrojó 0,00 gramos por litro de sangre