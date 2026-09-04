Limpiaba la casa de su padre fallecido y halló un arsenal: armas, munición de artillería y hasta una granada

Una mujer denunció que halló un arsenal mientras limpiaba la casa de su padre fallecido en Maipú. El armamento fue secuestrado por personal policial.

Más de mil balas, pólvora, una granada y armas, parte del arsenal secuestrado en una casa de Maipú.

Un importante arsenal fue inesperadamente hallado la tarde del martes por una mujer mientras limpiaba la vivienda de su padre fallecido en Maipú. La mujer dio aviso a las autoridades tras encontrar dos pistolas, una granada, recipientes de pólvora, municiones de artillería y decenas de cartuchos, entre otros elementos que fueron secuestrados por el personal policial.

El procedimiento tuvo su inicio cerca de las 16 del citado día luego de que una mujer denunció que encontró explosivos, municiones y armas de fuego durante las tareas de limpieza que realizaba en el domicilio de su progenitor, quien falleció recientemente y había sido miembro de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA).

Tras tomar conocimiento sobre esa situación, un ayudante fiscal de la Oficina Fiscal Maipú dispuso ejecutar un registro domiciliario en la propiedad de calle Cacheuta, en el distrito maipucino de Luzuriaga.

Explosivos, armas y municiones Una vez en el lugar, los funcionarios dieron con una granada, una munición de artillería calibre 20 milímetros, dos recipientes de pólvora y seis paquetes de mezcla incendiaria, motivo por el cual solicitaron la presencia de personal de la División Táctica de Explosivos Mendoza (DTEM), perteneciente a las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE).

Seguidamente, secuestraron una pistola calibre 11.25, una pistola calibre 9 milímetros, dos cargadores 9mm, diez cargadores 11.25, 1.118 proyectiles de calibre 7.65, 160 cartuchos 9mm, 500 balas 11.25, 85 proyectiles sin especificar calibre, varias vainas servidas y algunas balas trazadoras, detallaron las fuentes del procedimiento.