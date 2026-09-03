Allanamientos en San Martín terminaron con cinco detenidos y más de seis kilos de marihuana secuestrados

Un total de 13 allanamientos realizados de manera simultánea en distintos puntos de San Martín y Palmira , como parte de varias investigaciones judiciales, terminaron con cinco detenidos y el secuestro de armas de fabricación casera, municiones, vehículos y más de seis kilos de marihuana.

Los procedimientos se concretaron en domicilios que habían sido identificados previamente como puntos de interés. Los investigadores avanzaron sobre distintos inmuebles de manera simultánea para reunir elementos que permitieran profundizar las pesquisas.

Como resultado de los allanamientos fueron encontradas dos armas de fuego de fabricación casera tipo tumbera , además de dos cartuchos calibre 12 y otro calibre 9 milímetros sin percutar .

Los procedimientos se realizaron de manera simultanea en Dintintos puntos de San Martín y Palmira.

El operativo también permitió secuestrar una camioneta Ford Ranger , una motocicleta Benelli Triax 502 cc y una balanza , elementos que quedaron incorporados a las actuaciones judiciales.

Uno de los principales resultados de las medidas estuvo relacionado con el hallazgo de estupefacientes. Durante los procedimientos se incautaron más de seis kilos de marihuana , que fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Las medidas fueron encabezadas por la Unidad Investigativa San Martín, con la participación de personal de la Dirección General de Investigaciones y la intervención de la Unidad Fiscal de la Zona Este.

Durante los procedimientos simultaneos se lograron cinco detenciones y el secuestro de mas de seis kilos de estupefacientes.

En los allanamientos también participaron efectivos de Cuerpos Especiales, la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), el Grupo Especial de Seguridad (GES), las Unidades Especiales de Patrullaje de Junín y San Martín y Policía Rural.

Los elementos encontrados y las cinco personas que quedaron vinculadas a los procedimientos fueron puestos a disposición de la Oficina Fiscal de San Martín, dependiente de la Fiscalía de la Zona Este, que quedó a cargo de las medidas posteriores.