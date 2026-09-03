Un menor de edad cayó con un revólver listo para el disparo tras una persecución en Las Heras

Un operativo preventivo permitió secuestrar un revólver con municiones que estaba en manos de un menor de edad. El adolescente fue entregado a sus padres.

El revólver que portaba el menor de edad y que fue secuestrado tras una persecución en Las Heras.

Un menor de edad armado cayó la noche del lunes tras una persecución por las calles de Las Heras. El sospechoso intentó descartar el arma de fuego y darse a la fuga, pero no lo consiguió y terminó tras las rejas. En tanto, un cómplice logró escapar de las garras policiales.

El episodio se registró minutos antes de las 23 cuando efectivos lasherinos realizaban tareas preventivas por la zona de calle Luzuriaga. Al llegar al cruce con Juncal, notaron la presencia de dos sujetos en actitud sospechosa, por lo que decidieron acercarse para identificarlos.

En ese instante, los individuos salieron corriendo en dirección al barrio Marañon, con claras intenciones de perder de vista a los uniformados, por lo que se dio inicio a una persecución.

La persecución para atrapar al adolescente En medio del trayecto, uno de los sospechosos, quien vestía buzo verde, arrojó al piso un elemento con características similares a un arma de fuego. Por eso, uno de los policías descendió de la movilidad y constató que se trataba de un revólver calibre 22, el cual estaba cargado con cinco proyectiles y listo para el disparo, de acuerdo con fuentes policiales.

Por su parte, continuando con el seguimiento de los malvivientes, se logró darle alcance en el cruce de calles Aristóbulo del Valle y Quintana al sujeto que instantes antes había descartado el arma.