Cayeron dos adultos y un menor tras un allanamiento a un punto de venta de drogas en Godoy Cruz

El allanamiento se realizó en el barrio Campo Papa luego de una investigación por presunta venta de estupefacientes.

El allanamiento se realizo en el barrio Campo Papa y se decomisaron mas de 500 envoltorios de cocaína.

Una investigación por la presunta comercialización de estupefacientes terminó con el secuestro de 502 envoltorios con cocaína durante un allanamiento realizado en un domicilio del barrio Campo Papa, en Godoy Cruz. El procedimiento también dejó dos personas detenidas y un menor a disposición de la Justicia.

La pesquisa se había iniciado a partir de información que apuntaba a una vivienda donde se registraba un movimiento constante de personas y que, de acuerdo con las sospechas de los investigadores, podía estar siendo utilizada como punto de venta de droga.

En total se decomisaron 502 envoltorios de cocaína que eran comercializados en el domicilio. Durante las tareas de vigilancia, los efectivos de Policía Contra el Narcotráfico (PCN) reunieron distintos elementos que permitieron avanzar sobre el domicilio señalado. Con esos datos, se dio intervención a la Unidad Fiscal Mendoza, Área de Investigación y Litigios de Casos Sencillos, mientras que posteriormente tomó intervención el Juzgado Federal de turno.

Con la autorización judicial correspondiente, se concretó el allanamiento de la propiedad. El procedimiento permitió encontrar 502 envoltorios de nailon que contenían cocaína, además de otros elementos que quedaron incorporados al expediente.

Entre lo secuestrado también había dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y documentación considerada de interés para la investigación.