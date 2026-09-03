Cayeron dos adultos y un menor tras un allanamiento a un punto de venta de drogas en Godoy Cruz
El allanamiento se realizó en el barrio Campo Papa luego de una investigación por presunta venta de estupefacientes.
Una investigación por la presunta comercialización de estupefacientes terminó con el secuestro de 502 envoltorios con cocaína durante un allanamiento realizado en un domicilio del barrio Campo Papa, en Godoy Cruz. El procedimiento también dejó dos personas detenidas y un menor a disposición de la Justicia.
La pesquisa se había iniciado a partir de información que apuntaba a una vivienda donde se registraba un movimiento constante de personas y que, de acuerdo con las sospechas de los investigadores, podía estar siendo utilizada como punto de venta de droga.
Durante las tareas de vigilancia, los efectivos de Policía Contra el Narcotráfico (PCN) reunieron distintos elementos que permitieron avanzar sobre el domicilio señalado. Con esos datos, se dio intervención a la Unidad Fiscal Mendoza, Área de Investigación y Litigios de Casos Sencillos, mientras que posteriormente tomó intervención el Juzgado Federal de turno.
Con la autorización judicial correspondiente, se concretó el allanamiento de la propiedad. El procedimiento permitió encontrar 502 envoltorios de nailon que contenían cocaína, además de otros elementos que quedaron incorporados al expediente.
Entre lo secuestrado también había dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y documentación considerada de interés para la investigación.
Dos detenidos y un menor quedó a disposición de la Justicia
Como consecuencia del procedimiento, dos personas fueron detenidas, mientras que un menor de edad quedó a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.
Tanto los sospechosos como los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia Federal, que continuará con las medidas destinadas a determinar el origen de la droga y el funcionamiento del presunto punto de comercialización ubicado en Godoy Cruz.