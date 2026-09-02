Recuperaron la camioneta robada en una violenta entradera a un matrimonio de jubilados en Guaymallén

La investigación por la entradera cometida el lunes contra un matrimonio de jubilados en Guaymallén, condujo al secuestro de la camioneta robada.

La Volkswagen Amarok sustraída durante la entradera se encontraba escondida en el asentamiento Castro de Guaymallén.

Policías de Investigaciones recuperaron la mañana de este miércoles una camioneta de alta gama robada durante una violenta entradera que sufrió días atrás un matrimonio de jubilados en su casa de Guaymallén. El rodado sustraído se encontraba escondido en el interior de una conocida villa del departamento. Allí, también incautaron el chasis de otro vehículo pedido por la Justicia.

La medida se realizó en el marco de las tareas que venía desarrollando personal de la Unidad Investigativa Departamental Guaymallén (UID) con el objetivo de identificar a los autores del asalto a mano armada en el que delincuentes encapuchados se alzaron con los ahorros en dólares y algunas pertenencias de valor de las víctimas, para luego darse a la fuga en su camioneta.

Allanamiento y secuestro de la camioneta robada A partir de las labores de campo desarrolladas, los detectives llegaron al dato de que la Volkswagen Amarok negra de los jubilados fue llevada hasta una vivienda del asentamiento Castro, donde quedó oculta después del golpe delictivo, de acuerdo con fuentes judiciales consultadas por MDZ.

La camioneta recuperada por los efectivos de Investigaciones. Gentileza. Por eso, durante la mañana de este miércoles ejecutaron un allanamiento en el domicilio marcado y lograron dar con la camioneta de alta gama, verificando mediante el dominio de la chapa patente que se trataba del vehículo robado a las víctimas de la entradera.

Asimismo, los sabuesos hallaron en ese mismo lugar el chasis de un Honda Accord, el cual parecía haber sido desguazado. Mediante los guarismos identificatorios, se logró establecer que ese automóvil había sido denunciado por un hurto agravado el pasado lunes 24 de agosto, detalla la información del caso.