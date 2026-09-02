Recuperaron la camioneta robada en una violenta entradera a un matrimonio de jubilados en Guaymallén
La investigación por la entradera cometida el lunes contra un matrimonio de jubilados en Guaymallén, condujo al secuestro de la camioneta robada.
Policías de Investigaciones recuperaron la mañana de este miércoles una camioneta de alta gama robada durante una violenta entradera que sufrió días atrás un matrimonio de jubilados en su casa de Guaymallén. El rodado sustraído se encontraba escondido en el interior de una conocida villa del departamento. Allí, también incautaron el chasis de otro vehículo pedido por la Justicia.
La medida se realizó en el marco de las tareas que venía desarrollando personal de la Unidad Investigativa Departamental Guaymallén (UID) con el objetivo de identificar a los autores del asalto a mano armada en el que delincuentes encapuchados se alzaron con los ahorros en dólares y algunas pertenencias de valor de las víctimas, para luego darse a la fuga en su camioneta.
Allanamiento y secuestro de la camioneta robada
A partir de las labores de campo desarrolladas, los detectives llegaron al dato de que la Volkswagen Amarok negra de los jubilados fue llevada hasta una vivienda del asentamiento Castro, donde quedó oculta después del golpe delictivo, de acuerdo con fuentes judiciales consultadas por MDZ.
Por eso, durante la mañana de este miércoles ejecutaron un allanamiento en el domicilio marcado y lograron dar con la camioneta de alta gama, verificando mediante el dominio de la chapa patente que se trataba del vehículo robado a las víctimas de la entradera.
Asimismo, los sabuesos hallaron en ese mismo lugar el chasis de un Honda Accord, el cual parecía haber sido desguazado. Mediante los guarismos identificatorios, se logró establecer que ese automóvil había sido denunciado por un hurto agravado el pasado lunes 24 de agosto, detalla la información del caso.
A raíz de eso, desde la Oficina Fiscal Guaymallén N°1 se ordenó el secuestro de la camioneta y del chasis, los cuales iban a ser sometidos a los peritajes correspondientes en busca de rastros o material genético que permitan avanzar en la investigación.
Entradera y robo de dólares en Guaymallén
El hecho de inseguridad que motivó la pesquisa tuvo lugar este último lunes, alrededor de las 3.30, cuando un hombre y su esposa, de 75 y 67 años, respectivamente, se encontraban durmiendo en su casa de calle Tirasso al 3.600.
En ese momento, se vieron alertados por unos ruidos provenientes del otro sector de la propiedad. Acto seguido, fueron sorprendidos por tres sujetos encapuchados y vestidos con prendas oscuras y guantes, quienes les apuntaron con una pistola.
Mediante amenazas, los sospechosos le sustrajeron una mochila, una caja de lentes Ray-Ban, un televisor Sharp de 54 pulgadas, las llaves de la casa y de un Audi A4 y la suma de 3.200 dólares (casi 5.000.000 de pesos argentinos al cambio actual), elementos que cargaron a la Volkswagen Amarok de las víctimas para luego darse a la fuga.
Tres días después, el personal de Investigaciones pudo recuperar la camioneta robada, que ahora se transformó en una pieza clave para poder avanzar sobre la identidad de los autores.