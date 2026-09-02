Pity Álvarez habló tras descompensarse en pleno juicio: "Me bajó un poco la presión de escuchar a los peritos"

El músico debió ser trasladado al Hospital Fernández. Luego del episodio, habló sobre lo ocurrido y aseguró que regresará al juicio.

Pity Álvarez sufrió una descompensación mientras participaba del juicio y debió ser retirado de la audiencia para recibir atención médica. Tras el episodio, el músico habló sobre su estado y dejó una serie de frases sobre lo ocurrido y sobre el proceso judicial que atraviesa. "Me bajó un poco la presión de escuchar a los peritos”, expresó Álvarez al referirse a lo sucedido durante la audiencia.

El músico había comenzado a sentirse mal después de la declaración del segundo testigo. Primero pidió autorización para ir al baño, pero demoró en regresar a la sala. Una de sus abogadas fue a buscarlo y, al regresar, informó que Álvarez se sentía mal. Ante esa situación, el tribunal dispuso un cuarto intermedio y se solicitó asistencia médica. "Si hace falta, llamen al SAME", dijo el presidente.

Álvarez se encontraba en uno de los pasillos del lugar y luego salió al patio, donde se sentó contra una pared mientras esperaba la llegada de los médicos. “Estaba como sofocado”, contó “Pachi”, su jefe de seguridad desde hace ocho años. Finalmente, personal del SAME asistió al músico, que abandonó el lugar en silla de ruedas y fue trasladado en una ambulancia al Hospital Fernández. Los profesionales detectaron valores elevados de presión arterial y glucosa y resolvieron su traslado para que quedara bajo atención médica.

Qué dijo Pity Álvarez sobre el juicio Luego de la descompensación, Álvarez aseguró que tiene previsto continuar participando del proceso judicial. "Voy a volver al juicio", afirmó el músico. Además, cuando fue consultado sobre su situación, lanzó otra de las frases que dejó durante la jornada: “No sé si soy inocente, todos somos culpables”.

Así se retiró Pity Álvarez a su domicilio TN Sus declaraciones se produjeron después del episodio que obligó a interrumpir temporalmente la audiencia y derivó en su traslado al Hospital Fernández.