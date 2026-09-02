"Estaba medio maricón": los polémicos audios de Aníbal Lotocki sobre el paciente que murió tras una cirugía

En pleno juicio oral contra Aníbal Lotocki por la muerte de Christian Zárate, la Fiscalía expuso una serie de audios en los que el cirujano se refería al paciente antes de operarlo y luego de que presentara complicaciones. La revelación se produjo durante la declaración como testigo de María José Favaron, pareja del médico, quien aseguró ante el tribunal que se encargaba de coordinar las cirugías, aunque no permanecía en la clínica durante las intervenciones.

Durante su testimonio, la fiscal María Luz Castany, titular de la Fiscalía General N°30, le exhibió distintas transcripciones de audios atribuidos al cirujano. En esas conversaciones, Lotocki se refería a Zárate en términos que la acusación consideró relevantes para el juicio debido a su tono calculador y poco empático para con el paciente.

“Terminamos hace como una hora con este Christian, o más capaz, lo que pasa es que estaba medio maricón, salió que quería agua, y aparte estaba sangrando un poco viste, sangra mucho el drenaje ”, fueron algunas de las declaraciones más polémicas de Lotocki a su pareja en aquella ocasión.

Uno de los registros corresponde al período previo a la intervención de Christian Zárate. Según las transcripciones difundidas por el Ministerio Público Fiscal, Lotocki le habría dicho a Favaron: “Lo más importante es este tipo Zárate y la mina esta otra, que son los que pagan más ”.

La conversación se habría producido mientras ambos hablaban sobre la posibilidad de convencer a determinados pacientes para que se sometieran a cirugías antes de un eventual cierre de actividades por la pandemia de coronavirus.

El audio posterior a la primera operación

Tras la primera cirugía, otro audio fechado el 15 de abril expuso una conversación en la que Lotocki le contaba a Favaron que Christian Zárate estaba sangrando y que había decidido llevarlo nuevamente al quirófano. Según la transcripción presentada por la fiscal Castany durante el juicio, el cirujano explicó que llevaba cerca de una hora observando la situación y que el drenaje presentaba un sangrado importante.

“Decidí meterlo otra vez a quirófano y abrirle la panza a ver qué pasa, porque sangra mucho”, se escuchó en el registro.

Al día siguiente, cuando Zárate ya se encontraba en estado crítico, surgieron otros audios que también fueron exhibidos durante el debate. En ellos, Favaron consultó a la secretaria del paciente si consumía drogas, debido a que, según relató, se encontraba “muy alterado”. Frente a las preguntas de la Fiscalía, Favaron sostuvo que ella se limitaba a transmitir la información que recibía desde la clínica y que no había presenciado las intervenciones quirúrgicas.

El hombre había sido operado por Lotocki en 2021 y murió un día después de la intervención. La investigación judicial busca determinar las circunstancias que rodearon su fallecimiento y la eventual responsabilidad del médico.

La declaración de la pareja de Lotocki en el juicio oral

Favaron declaró durante el juicio que su función estaba relacionada con la coordinación de las cirugías, pero aseguró que no se encontraba dentro de la clínica cuando se realizaban los procedimientos.

Majo Favaron, pareja de Aníbal Lotocki. X

Durante su testimonio, la fiscal Castany utilizó los audios para consultar sobre las conversaciones que mantenía con Lotocki y sobre el contexto en el que se produjeron. Las grabaciones incorporadas al debate oral permiten reconstruir parte de las conversaciones que el cirujano habría mantenido con su pareja antes y después de la operación de Zárate.

El contenido de los audios forma parte de la prueba expuesta durante el juicio y deberá ser valorado junto con el resto de los elementos incorporados al proceso. La causa continúa en etapa de debate oral y la responsabilidad penal de Lotocki deberá ser determinada por la Justicia.