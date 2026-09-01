A tres años de la muerte de Silvina Luna: qué analizará la Junta Médica sobre su partida

A tres años de la muerte de Silvina Luna , este martes se realizará una Junta Médica para analizar las circunstancias vinculadas con el fallecimiento de la actriz, el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, en el Hospital Italiano como consecuencia de una insuficiencia renal aguda.

La Junta tendrá lugar a las 10 en el edificio de la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en Viamonte 2101 , donde varios peritos evaluarán distintos aspectos de la evolución de su estado de salud. La medida fue ordenada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 60 , en el marco del caso que investiga al ex cirujano Aníbal Lotocki.

El análisis buscará responder una serie de interrogantes relacionados con la aparición de granulomas en el cuerpo de Luna, los tratamientos que podrían haberse realizado, los controles posteriores a la intervención y la posibilidad de actuar para evitar las consecuencias que tuvo en su salud.

El planteo que dio lugar al procedimiento fue presentado el 3 de febrero por el abogado Fernando Burlando y establece una serie de puntos que deberán ser evaluados por los especialistas.

Uno de los interrogantes apunta a determinar el “momento de la aparición de los granulomas en el cuerpo” de Luna. También se analizará qué tratamiento podría haberse realizado para evitar el desarrollo de la hipercalcemia que derivó en una insuficiencia renal progresiva . Los peritos deberán establecer, además, en qué momento habría sido oportuno aplicar ese tratamiento.

Otro de los ejes estará centrado en los controles postoperatorios realizados por Aníbal Lotocki. La Junta Médica deberá analizar si fueron adecuados de acuerdo con el tipo de intervención que había llevado a cabo.

El último punto busca establecer si el imputado, de acuerdo con su experiencia y el conocimiento que tenía del caso, se encontraba en condiciones de intervenir de alguna manera para evitar que el desarrollo de los granulomas provocara las consecuencias que finalmente tuvo la paciente en su salud.

La investigación judicial y la situación de Aníbal Lotocki

La Junta Médica fue dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 60 en el contexto de la investigación que involucra a Lotocki. El excirujano también afronta el juicio por la muerte de Cristian Zárate, un hombre de 50 años que falleció durante una operación realizada el 15 de abril de 2021 en una clínica del barrio porteño de Caballito.

En el caso de Luna, los especialistas convocados para este martes deberán concentrarse en las cuestiones médicas planteadas ante la Justicia y evaluar la evolución que tuvo su cuadro. La actriz murió el 31 de agosto de 2023 en el Hospital Italiano. La causa informada de su fallecimiento fue una insuficiencia renal aguda.

Las condenas contra Aníbal Lotocki

Los antecedentes judiciales de Lotocki incluyen una condena dictada en febrero de 2022. En ese momento, el juez Carlos Rengel Mirat lo condenó a cuatro años de prisión y cinco años de inhabilitación para ejercer la medicina. La sentencia lo encontró responsable por las lesiones graves reiteradas sufridas por Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Silvina Luna.

Posteriormente, en noviembre de 2023, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal amplió la condena a ocho años de prisión, al considerar que también había cometido el delito de estafa. El tribunal también modificó el período durante el cual quedó inhabilitado para ejercer su profesión y elevó la prohibición de cinco a diez años.