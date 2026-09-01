El Servicio Meteorológico Nacional sorprendió con su pronóstico para Mendoza hasta noviembre: qué dice
Mendoza se prepara para un trimestre de septiembre a noviembre con temperaturas más bajas de lo esperado y una mayor probabilidad de lluvias, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional publicó su pronóstico climático para septiembre, octubre y noviembre de 2026 y dejó una señal bastante definida para Mendoza. Durante los próximos tres meses habrá mayores probabilidades de que las temperaturas medias queden por debajo de los valores habituales para esta época del año.
El informe abarca el último tramo del invierno y buena parte de la primavera. Según el mapa elaborado por el organismo, gran parte de Cuyo se encuentra dentro de la categoría de temperaturas inferiores a la normal, una situación que incluye a buena parte del territorio mendocino.
Temperaturas más bajas de lo habitual en Mendoza
Esto no significa que en Mendoza hará frío durante los tres meses ni que no puedan registrarse jornadas cálidas. El pronóstico trimestral se refiere al promedio de las temperaturas de todo el período, por lo que pueden aparecer días con registros elevados e incluso episodios cálidos en plena primavera.
Para definir estas categorías, el Servicio Meteorológico Nacional compara los valores esperados con los registros históricos. En temperatura, los valores que quedan por debajo del rango considerado normal ingresan dentro de la categoría “inferior a la normal”.
De esta manera, septiembre, octubre y noviembre podrían terminar en Mendoza con una temperatura media más baja de la que suele registrarse durante esos meses. Esto cobra especial relevancia durante octubre y noviembre, cuando normalmente comienza a sentirse con mayor fuerza el ascenso térmico previo al verano.
Qué pasará con las lluvias en Mendoza
La otra señal importante aparece en las precipitaciones. El mapa del Servicio Meteorológico Nacional coloca al oeste de Cuyo entre las regiones con mayor probabilidad de registrar precipitaciones superiores a las normales, y señala además que allí se encuentran algunas de las probabilidades más altas del pronóstico nacional.
En el caso de Mendoza, esta tendencia se observa especialmente hacia el oeste provincial. Es decir, durante el trimestre podría acumularse una cantidad de precipitación superior a la que históricamente corresponde a septiembre, octubre y noviembre.
Sin embargo, esto tampoco significa que vaya a llover más días. El informe trimestral analiza cantidades acumuladas durante todo el período y no determina cuándo se producirán las precipitaciones ni su intensidad. Incluso pueden existir semanas secas y luego episodios de lluvia o nieve capaces de modificar considerablemente el acumulado mensual.
El propio organismo advierte que estos pronósticos representan condiciones medias y no permiten anticipar fenómenos puntuales, como olas de frío, períodos de calor, nevadas intensas, tormentas o el ingreso de sistemas frontales. Para esos eventos será necesario seguir los pronósticos diarios y semanales.