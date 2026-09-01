El Servicio Meteorológico Nacional sorprendió con su pronóstico para Mendoza hasta noviembre: qué dice

Mendoza se prepara para un trimestre de septiembre a noviembre con temperaturas más bajas de lo esperado y una mayor probabilidad de lluvias, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional.

Mendoza aparece entre las zonas donde las temperaturas podrían quedar por debajo de lo normal durante los próximos tres meses.

El Servicio Meteorológico Nacional publicó su pronóstico climático para septiembre, octubre y noviembre de 2026 y dejó una señal bastante definida para Mendoza. Durante los próximos tres meses habrá mayores probabilidades de que las temperaturas medias queden por debajo de los valores habituales para esta época del año.

El informe abarca el último tramo del invierno y buena parte de la primavera. Según el mapa elaborado por el organismo, gran parte de Cuyo se encuentra dentro de la categoría de temperaturas inferiores a la normal, una situación que incluye a buena parte del territorio mendocino.

Temperaturas más bajas de lo habitual en Mendoza Esto no significa que en Mendoza hará frío durante los tres meses ni que no puedan registrarse jornadas cálidas. El pronóstico trimestral se refiere al promedio de las temperaturas de todo el período, por lo que pueden aparecer días con registros elevados e incluso episodios cálidos en plena primavera.

Para definir estas categorías, el Servicio Meteorológico Nacional compara los valores esperados con los registros históricos. En temperatura, los valores que quedan por debajo del rango considerado normal ingresan dentro de la categoría “inferior a la normal”.

Mendoza aparece entre las zonas donde las temperaturas podrían quedar por debajo de lo normal durante los próximos tres meses. SMN De esta manera, septiembre, octubre y noviembre podrían terminar en Mendoza con una temperatura media más baja de la que suele registrarse durante esos meses. Esto cobra especial relevancia durante octubre y noviembre, cuando normalmente comienza a sentirse con mayor fuerza el ascenso térmico previo al verano.