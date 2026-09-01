Mendoza arranca septiembre con buen tiempo y una máxima de 22°

El pronóstico anticipa poca nubosidad en Mendoza y una jornada estable, con 22° de máxima y sin precipitaciones en cordillera.

Septiembre comienza con buenas condiciones en Mendoza y una máxima de 22°.

Septiembre inicia con buenas condiciones en Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este martes se espera un cielo despejado, vientos moderados del sur y temperaturas agradables.

Servicio Meteorológico Nacional: pronóstico para Mendoza La mañana arrancará fresca, con una mínima de 6°, pero la temperatura irá subiendo hasta alcanzar una máxima de 22°. En el Gran Mendoza no se esperan precipitaciones y el tiempo se mantendrá estable durante toda la jornada.

En la cordillera también se anticipan condiciones estables, sin nevadas ni otros fenómenos importantes previstos para este martes.

La estabilidad seguirá este martes en la cordillera de Mendoza, sin nevadas previstas. Santiago Tagua/MDZ Para el miércoles seguirá el buen tiempo en Mendoza, con poca nubosidad y vientos leves del sudeste. La mínima será de 7° y la máxima llegará a 20°, mientras que la cordillera continuará estable.