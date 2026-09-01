Myriam Bregman llega a Mendoza con un masivo acto: dónde será y quiénes la acompañarán

La actividad forma parte del recorrido que Bregman viene realizando por distintas provincias en el marco del impulso a un movimiento que plantea la construcción de un “partido de la nueva clase trabajadora”. Según explican desde el espacio, el proceso ya cuenta con más de 180 comités en funcionamiento en más de 150 localidades de 21 provincias, entre los que se encuentra la provincia cuyana.

El desembarco en Mendoza tendrá además un condimento particular: Bregman aparece en distintas mediciones de opinión pública entre las dirigentes políticas con mejor imagen del país, un posicionamiento que le permite a la izquierda nacional disputar un lugar por fuera de su electorado tradicional.

La dirigente del PTS viene consolidando además un perfil nacional que excede la actividad estrictamente partidaria. Su presencia mediática y su discurso crítico contra el Gobierno de Javier Milei la convirtieron en una de las voces más visibles de la oposición de izquierda.

En ese escenario , el acto mendocino buscará funcionar como una muestra de fuerza y, al mismo tiempo, como parte de un proceso de construcción política de mayor alcance.

La convocatoria se inscribe en la misma línea que la Marcha de la Bronca del 19 de septiembre, impulsada contra las políticas del gobierno de Milei. El planteo de la izquierda apunta a organizar una alternativa política vinculada a los trabajadores y a unificar los distintos conflictos sociales y laborales en oposición al rumbo económico del Gobierno nacional.

Cómo será el acto en Mendoza

La visita también tendrá impacto en la interna de la izquierda mendocina. Del acto participarán referentes provinciales del FIT-U, entre ellos Micaela Blanco Minoli y Lautaro Jiménez, quienes compartirán escenario con los dirigentes nacionales.

El encuentro del 24 de octubre será, así, algo más que una actividad partidaria. Para la izquierda mendocina representa una oportunidad para mostrar estructura, instalar dirigentes y disputar protagonismo político en una provincia donde el oficialismo provincial mantiene el control del escenario electoral, mientras las distintas fuerzas opositoras buscan reacomodarse.

Con Bregman como principal figura, el desafío será trasladar a Mendoza el proceso de organización que el FIT-U y el PTS intentan desarrollar a nivel nacional y convertir el crecimiento de su dirigencia en una estructura política capaz de disputar más allá de los sectores que históricamente acompañaron a la izquierda.