El irónico apodo que utilizó Javier Milei para atacar a Myriam Bregman y que desató una catarata de memes en las redes
El presidente apuntó directamente contra la diputada de Izquierda en pleno discurso de apertura de sesiones. Las redes sociales no perdonaron.
El presidente Javier Milei apuntó contra la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, a la que burló con el apodo “Chilindrina troska” en pleno discurso de apertura de sesiones en el Congreso de la Nación.
"¿Qué le pasa a la chilindrina troska?", ironizó Javier Milei durante su discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.
El cruce se produjo cuando Bregman cuestionó desde su banca el mensaje del presidente Javier Milei en cadena nacional.
"(Nicolás) Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, sabes qué, tendríamos un problema muy grave porque ustedes no son más que el 5 por ciento", dijo Milei y desató los cuestionamientos del Frente de Izquierda.
Los memes que inundaron las redes