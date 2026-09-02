Asesinó de un disparo a su amigo, confesó que fue un accidente y lo condenaron: quedó en libertad

Salvador Guillermo Soria (18) , el joven acusado por el asesinato de su amigo Franco Ezequiel Suárez (20), a quien le propinó un disparo en el abdomen mientras manipulaba un arma de fuego de alto calibre en Las Heras, fue condenado este martes por el trágico hecho ocurrido el pasado 19 de agosto en el barrio Democracia.

Durante una audiencia realizada en horas de la mañana , la defensa del imputado y la fiscal de Homicidios Claudia Rios , quien lidera la investigación, llegaron a un acuerdo para resolver la situación del procesado mediante un juicio abreviado. Así, Salvador Soria confesó su responsabilidad como autor del disparo mortal que acabo con la vida de Franco Ezequiel Suarez.

De ese modo, fue condenado por la jueza Mirna Elisa Montaldi , del Tribunal Penal Colegiado Nº 2, quien homologó el acuerdo alcanzado entre las partes por el hecho de sangre ocurrido el mes pasado en la mencionada barriada lasherina.

Como resultado, Soria recibió una condena de 3 años de prisión en suspenso , por homicidio culposo , luego de que la fiscalía modificara la calificacion que le habia impuesto inicialmente, por homicidio agravado por el uso de arma de fuego . Esto último porque las pruebas recolectadas permitieron determinar que todo se trató de un accidente.

De esa manera, pese a la sentencia en su contra, el joven recuperó la libertad y deberá cumplir una serie de pautas de comportamiento mientras purga la condena.

El brutal asesinato en Las Heras

El hecho de sangre ocurrió el miercoles 19 de agosto en horas la madrugada, cuando los vecinos del barrio Democracia, en Las Heras, fueron alertados por varias detonaciones que provenían del interior de la barriada. Poco después, un llamado al la línea de emergencia 911 advirtió sobre una persona herida de bala frente a una vivienda ubicada en la manzana C.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales entrevistaron a una vecina que había escuchado los disparos. La mujer contó que, al salir de su casa para verificar qué había ocurrido, encontró a Franco Ezequiel Suárez, conocido en el barrio como “Caco”, tendido sobre la vía pública, con signos de haber sido herido y con notables manchas de sangre.

Franco Ezequiel Suárez, alias el "Caco", fue asesinado de un disparo en el abdomen en el barrio Democracia, en Las Heras.

Tras ello, un vecino intervino para asistirlo y decidió trasladarlo por sus propios medios hasta el Hospital Carrillo. Allí, los profesionales constataron que presentaba una grave herida cortopenetrante en la zona abdominal, con compromiso de la aorta, por lo que resolvieron derivarlo de urgencia al Hospital Lagomaggiore, en Ciudad.

Sin embargo, el cuadro era crítico y, pese a la atención médica recibida, los profesionales del centro asistencial constataron su fallecimiento como consecuencia de las lesiones provocadas por el disparo.

Se entrego tras el hecho de sangre

Salvador Guillermo Soria se presentó ante las autoridades durante la tarde del mismo día del hecho y manifestó haber sido quien efectuó el disparo que terminó con la vida de Franco Ezequiel Suárez, en el barrio Democracia, de Las Heras.

El joven, quien mantenía una relación de amistad con Suárez, brindó su versión sobre lo ocurrido y sostuvo desde el inicio que el disparo había sido accidental.

De acuerdo con su relato, durante la madrugada se encontraba junto a la víctima y un tercer amigo manipulando una pistola de alto calibre. En esas circunstancias, el arma se accionó de manera imprevista y uno de los proyectiles impactó en el abdomen de Suárez.

Salvador Guillermo Soria, admitió ser el responsable del disparo que acabo con la vida de Franco Ezequiel Suarez. MDZ.

Luego del disparo, y ante la gravedad de la situación, tanto Soria como el otro individuo se retiraron del lugar y dejaron a Suárez gravemente herido en la vía pública.

Tras presentarse ante las autoridades y dar su relato, Soria quedó detenido y fue puesto a disposición de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien días después lo imputó por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, delito que contempla una pena de entre 10 años y 33 años de prisión.

Quien era Franco Ezequiel Suárez

La historia de Franco Ezequiel Suárez, conocido en Las Heras como “Caco”, estuvo atravesada por dos hechos criminales que involucraron a integrantes de su propia familia y que terminaron con condenas a prisión perpetua. El joven fue asesinado en el barrio Democracia, el mismo lugar donde años atrás ocurrió el femicidio de su madre.

En 2016, cuando Suárez todavía era joven, su madre fue asesinada por su pareja y padre de sus ocho hijos. El femicidio, ocurrió durante la noche del 12 de noviembre, en el mismo sector de Las Heras donde años después se produciría el crimen de Franco.

La madre de Franco Ezequiel Suarez fue asesinada por su padre hace casí diez años.

Por el asesinato fue detenido Carlos Martín Maravilla Bruna, quien había escapado luego del hecho y fue encontrado horas más tarde escondido en una vivienda abandonada de El Algarrobal. En marzo de 2018, tras avanzar la causa, fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de su pareja.

La familia volvió a quedar vinculada a un hecho de extrema gravedad años después. En marzo de 2022, Héctor Fabián Maravilla Suárez, hermano de Franco y conocido como “el Pitay”, fue señalado por el asesinato de Emiliano Miguel Fernández, un trabajador de Cuyoplacas que fue atacado durante un asalto.

El "Pitay" Maravilla Suárez tras ser detenido por el crimen de Fernández. Archivo MDZ

Fernández murió tras recibir un golpe con un ladrillo mientras le robaban su bicicleta. Maravilla Suárez fue detenido horas después y posteriormente reconoció su participación en el crimen ante un juez. En febrero de 2023 fue condenado a prisión perpetua mediante un juicio abreviado.

Ahora, casi una década después del femicidio de su madre y cuatro años después del asalto fatal por el que fue condenado su hermano, la familia volvió a quedar marcada por la violencia. Esta vez, la víctima fue Franco Suárez, alias “Caco”, quien murió tras recibir un disparo en el abdomen en el barrio Democracia, de Las Heras.

De esta manera, el expediente llegó a una instancia decisiva con la condena de Salvador Guillermo Soria, quien desde el comienzo de la investigación sostuvo que el disparo que terminó con la vida de su amigo se produjo de manera accidental.